Los niños empiezan a decir "6 7": este es el significado y la persona detrás de esta nueva tendencia entre jóvenes

Una nueva moda verbal ha comenzado a colarse en las conversaciones de los más jóvenes y, como suele ocurrir, ha pasado de las redes sociales a los patios escolares. Se trata de la expresión “6 7”, que se repite entre adolescentes y preadolescentes de Australia con la misma naturalidad con la que los millennials usaban “LOL” o “YOLO”.

El origen de esta tendencia no está en las matemáticas, aunque lo parezca. Surge de la canción Doot Doot (6 7) del artista Skrilla, que incluye de forma constante esos dos números en su letra. Desde TikTok hasta Instagram, el tema se convirtió en un sonido viral que pronto fue imitado en vídeos y ahora se repite de boca en boca entre la Generación Alfa.

A la popularidad de la frase también ha contribuido la figura del jugador de baloncesto LaMelo Ball, cuya estatura de 1,98 metros (6 pies 7 pulgadas) ha hecho que los números “6 7” se asocien también con él. Con el tiempo, el término ha terminado funcionando como un guiño entre jóvenes que, en muchos casos, ni siquiera saben explicar qué significa.

Y es que la realidad es que no tiene un sentido concreto. A veces se utiliza para señalar algo común, otras como chiste sin remate y en ocasiones simplemente para hacer referencia a alguien alto. Su fuerza no reside en lo que dice, sino en la complicidad que genera entre quienes lo repiten.

El fenómeno, sin embargo, no divierte a todos. Profesores de distintas escuelas australianas reconocen estar cansados de escuchar a coro el famoso “6…7” en mitad de la clase. Algunos han intentado prohibirlo, mientras que otros han optado por aprovecharlo como recurso pedagógico, incorporándolo en dinámicas de aula para captar la atención de los alumnos.

El debate refleja, en última instancia, la eterna tensión entre generaciones: lo que para los jóvenes es un código de pertenencia, para los adultos puede parecer ruido vacío. Sea como sea, “6 7” se ha instalado ya en el vocabulario juvenil, un recordatorio más de cómo los memes y las canciones marcan el pulso cultural de cada época.