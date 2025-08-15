Madrid patenta el dron vigilante que protege plagas, ahuyenta aves y monitoriza cosechas

Las palomas son quizás la especie más conocida de la Comunidad de Madrid, querida y odiada a la vez por la corrosión que provocan sus excrementos en farolas y otros lugare, pero también por el daño que provoca a cultivos de esta autonomía, como el del garbanzo. Así que controlarlas y ahuyentarlas lleva siendo el objetivo de algunos organismos de la comunidad desde hace tiempo. Y, ahora, gracias a una nueva iniciativa recién registrada que patenta un dron capaz de ahuyentar aves, como las palomas, de detectar plagas y de monitorizar el estado de las cosechas, será posible el control de estos animales, pero no sólo eso.

El dron patentado dispone de una red de nodos sensores que registrarán la presencia y la localización de los animales y tiene cámaras fotográficas que controlarán los movimientos. Como explica ABC, este sistema se ha desarrollado mediante una colaboración entre el instituto público Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (Imidra) y la empresa privada Área Verde. Además, este innovador dron es capaz de emitir sonidos a diferentes frecuencias, para definir el trayecto desde la estación base y, cuando detecte algún tipo de actividad, los nodos envian al dron una señal para localice a los depredadores y los aleje.

Este aparado dispone también de un sistema de alimentación solar para cargar la red de nodos sensores y alimentar al dron de forma que puede actuar de forma autónoma, sin tener que cargarse en red eléctrica.

Así que, si sale adelante este proyecto y se desarrolla, la idea es que cada agricultor pueda hacer uso de este dron y supervise el campo sin necesidad de estar sobre el terreno. Aunque, de momento, es un prototipo, que, al ser registrado en la comunidad autóoma ya está protegido con un título de propiedad industrial y registrado como modelo de utilidad en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Y otra opción que ofrece este sistema es que, las fotografías que puede tomar se utilicen también para analizar el rendimiento de las huertas, así como ayude a detectar posibles pagas o enfermedades, ayudando así a los agricultores a minimizar los riesgos de que pierdan sus cultivos.