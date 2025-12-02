Mark (37 años), dueño de una lavandería, habla sin tapujos sobre el dinero que gana: "Invertí 75.000 euros y tuve que esperar 6 meses para abrir por culpa del gas"

Eric Ponce, mano derecha del milmillonario José Elías en su aventura en redes sociales y persona con la que comparte podcast, está elaborando una serie de vídeos en YouTube donde analiza negocios que a priori dan beneficios para adquirir experiencia para montar el suyo propio.

En esta ocasión se ha desplazado hasta Castellón donde ha hablado con Mark, un hombre de 37 años que tiene una lavandería de autoservicio y que ha contado cómo es su modelo de negocio, cuánto dinero invirtió y cuánto gana con el lavado de ropa.

Hasta hace pocos años, lavar la ropa era algo que sólo se hacía dentro de casa. El ritmo de vida de los españoles, cada vez más frenético, hace que ya no haya tiempo ni para hacer la colada en casa por lo que este tipo de negocios ha ido creciendo de forma exponencial desde 2019, momento en el que se pasó de 1.130 lavanderías a 1.730, según la Asociación Española de Franquiciadores (AEF).

Mark vio que había un auge de este tipo de negocios y se sumó a la tendencia ya que en su pueblo no había ninguna: "Buscaba un negocio que no requiriera estar mucho rato presente. Entre yo, mi madre y mi hermano lo llevamos adelante y ahora está funcionando muy bien".

El día a día es sencillo, sólo tienen que estar pendientes de que los clientes no tengan problemas y de prestar la ayuda que sea necesaria en el caso de que no sepan cómo se ponen las lavadoras. Por la noche limpian, recogen el dinero y lo dejan todo listo para el día anterior.

Gastos e inversión

Ha explicado Mark que las lavadoras suelen durar unos 15 o 20 años por lo que no habría que invertir mucho más dinero después, más allá del gasto necesario en jabón, que se compra cada tres meses.

No tiene que pagar personal porque no hace falta que esté nadie trabajando allí: "Te lo tienes que coger no como un negocio principal, como un negocio aparte con el que ganas algo". Ha reconocido que no está perdiendo dinero pero que en verano estuvo a punto de entrar en pérdidas.

"Te lo tienes que coger no como un negocio principal, como un negocio aparte con el que ganas algo"

El local lo vio y se enamoró a primera vista. Se gastó 60.000 euros en máquinas. Después tuvo que hacer una reforma que le costó 15.000 euros pero tuvo que gastarse más dinero con el gas, porque las secadoras funcionan con gas natural.

"La compañía tuvo que hacerse con el ayuntamiento, arreglar los papeles y eso se demoró seis meses. Esos seis meses estuve palmando el dinero del alquiler porque no quería que me lo quitara nadie", ha señalado Mark.

Recapitulando, Mark se gastó de inicio 60.000 euros en máquinas, 15.000 en la obra y 5.000 euros adicionales en gas: "2.500 de la instalación de fuera y 2.500 de la instalación de dentro.

Una inversión que todavía no ha recuperado y que, en sus cálculos, tardará 7 u 8 años en hacerlo: "Llevo un año y tres meses. Cada día funciona mejor y estoy muy contento. Tiene mucha estacionalidad, en el invierno facturas mucho más que verano. En verano se queda justito y en invierno ganas rendimiento".