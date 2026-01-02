Ha vendido empresas por 100 millones pero advierte a los jóvenes que quieren ser sus propios jefes: "Emprender es una estafa"

Jesús Monleón es un experimentado emprendedor e inversor español que a lo largo de su trayectoria profesional ha conseguido vender empresas por 100 millones de euros. "Me he dedicado a montar negocios siempre en el ámbito digital", ha explicado en una entrevista en el canal de YouTube de Uri Vyce, experto en emprendimiento y finanzas.

En concreto, el emprendedor ha fundado compañías como Emagister, Trovit u Offerum. Además, Monleón también es cofundador de 4Founders Capital, un fondo de inversión de 70 millones de euros.

Pese a su éxito, Jesús Monleón ha querido mandar una clara advertencia a los jóvenes que se sienten atraídos por el emprendimiento y que quieren fundar una empresa para ser sus propios jefes.

"Esto de emprender es una mierda. Es una estafa. Todo el mundo que ha emprendido se da cuenta de que realmente emprender es mucho más duro de lo que parece. Te han explicado una película. Hay dos que ganan y ocho que no ganan. E incluso los dos que ganan pican piedra", ha alertado Monleón.

"Hay mucho inepto al volante"

Hablando ya desde su faceta como inversor, Jesús Monleón ha expresado que "montar empresas es muy complicado. Y yo como inversor no exijo que sea un éxito. Pero a ti te pagan por que gestiones una compañía. Si no sabes gestionar compañías, dedícate a otra cosa, pero no a montar empresas. Hay mucho inepto al volante".

Una empresa "puede ir bien o puede ir mal. Pero yo como inversor valoro que pagues a tus trabajadores, que la gestión sea digna y que cierres con honores. No pasa nada, los inversores estamos acostumbrados a que las empresas cierren. Y no tengo ningún problema en volver a invertir en gente, pero tienes que demostrar que eres capaz de gestionar", ha destacado.

"El trabajo de un inversor es encontrar gente que es capaz de ser más lista que tú y que sabe más que tú, y tú aprender de ellos", ha resumido Monleón.