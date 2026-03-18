Una paloma deposita sus excrementos en la cabeza de José Luis Martínez Almeida

El alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida no olvidará el acto en el que ha intervenido este miércoles. Mientras hablaba, una paloma le ha defecado en la cabeza ante la sorpresa de todos los presentes.

"Y no podía pasar otra cosa que una paloma tuviera la feliz ocurrencia en este momento de aterrizar sobre el corte de pelo que me hice ayer", ha bromeado Almeida tras limpiarse los excrementos del animal.

El alcalde de Madrid se lo ha tomado con humor, pero el momento pasará directamente a su archivo particular, entre los que se encuentran otros como los sendos pelotazos a un niño y a un reportero durante otros actos públicos.