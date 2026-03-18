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Una paloma deposita sus excrementos en la cabeza de José Luis Martínez Almeida
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Una paloma deposita sus excrementos en la cabeza de José Luis Martínez Almeida

Durante un homenaje a los caídos por la libertad de expresión.

Daniel Pueblas Lara
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José Luis Martínez Almeida
José Luis Martínez Almeida

El alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida no olvidará el acto en el que ha intervenido este miércoles. Mientras hablaba, una paloma le ha defecado en la cabeza ante la sorpresa de todos los presentes. 

"Y no podía pasar otra cosa que una paloma tuviera la feliz ocurrencia en este momento de aterrizar sobre el corte de pelo que me hice ayer", ha bromeado Almeida tras limpiarse los excrementos del animal. 

El alcalde de Madrid se lo ha tomado con humor, pero el momento pasará directamente a su archivo particular, entre los que se encuentran otros como los sendos pelotazos a un niño y a un reportero durante otros actos públicos.

Daniel Pueblas Lara
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Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

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