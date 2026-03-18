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Recibe una invitación de boda y no se puede creer la forma en la que le piden el dinero del regalo
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Recibe una invitación de boda y no se puede creer la forma en la que le piden el dinero del regalo

El detalle incluido en la invitación deja a la invitada completamente descolocada y reabre el debate sobre los límites en las bodas.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Una mujer casándose
Una mujer llorando en su bodaGetty Images

Las invitaciones de boda ya no son lo que eran. O al menos eso es lo que ha quedado claro en un vídeo de TikTok que se ha hecho viral después de que una usuaria enseñe el mensaje que ha recibido… y que no da crédito a lo que está leyendo.

En el vídeo, la protagonista muestra la invitación con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Hasta ahí, todo normal: fecha, lugar, detalles del evento. Pero hay una parte que lo cambia todo y que es la que ha provocado la reacción.

El detalle que descoloca

En la invitación aparece la típica referencia al regalo económico, algo cada vez más habitual en bodas. Sin embargo, lo que llama la atención no es que pidan dinero, sino la forma en la que lo hacen.

Lejos de una frase discreta o elegante, el mensaje es mucho más directo de lo esperado. Según explica la usuaria, el tono da la sensación de que no se trata de una opción, sino casi de una condición implícita.

Y ahí es donde viene el choque.

"Esto ya es demasiado"

La reacción de la protagonista es clara: no tanto por el hecho de aportar dinero, algo que ella misma reconoce que es habitual, sino por cómo se plantea en la invitación.

Ese matiz es lo que ha hecho que el vídeo conecte con tanta gente.

Porque no es un caso aislado. En los últimos años, cada vez es más común que las parejas incluyan número de cuenta o Bizum en las invitaciones, algo que muchos ven práctico, pero que otros consideran incómodo o incluso excesivo .

Un debate que siempre vuelve

El vídeo ha vuelto a abrir el eterno debate: ¿hasta qué punto es normal pedir dinero en una boda? Hay quien defiende que es lo más lógico, sobre todo teniendo en cuenta el coste de estos eventos. Pero también hay quienes creen que hay una línea que no debería cruzarse, especialmente cuando el tono deja de ser sugerente y pasa a ser más exigente.

En redes, las opiniones se repiten:

  • “Una cosa es facilitarlo y otra imponerlo”
  • “Si tengo que pagar por ir, casi prefiero no ir”
  • “Cada vez parecen más eventos que invitaciones”

Cuando la forma lo cambia todo

Lo curioso es que el problema no es el fondo, sino la forma. Porque dar dinero en una boda está más que normalizado. Pero cuando la manera de pedirlo genera incomodidad, la percepción cambia por completo.

Y este vídeo lo resume bastante bien: a veces no hace falta decir mucho para que todo el mundo entienda lo mismo. En este caso, bastó una frase en una invitación… para que media red pensara exactamente igual.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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