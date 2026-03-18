Miguel Ángel Bru, experto en arqueología medieval: "Queremos turismo, pero no queremos invertir en la protección del patrimonio que lo genera: y son bienes que nos hablan de nuestra historia"

El pasado sábado 14 de marzo se produjo la triste noticia del derrumbe de una de las torres del Castillo de Escalona, en Toledo. Tras ese suceso, muchos se han preguntado si el mantenimiento que tienen las fortalezas es el adecuado.

Miguel Ángel Bru, doctor en arqueología medieval, ha tratado de dar una respuesta a esa cuestión en una entrevista en la Cadena SER. El experto ha catalogado como "bastante triste" la situación específica de Castilla-La Mancha (una de las regiones con más castillos de toda Europa).

Bru, quien es miembro de la Asociación Española de Amigos de los Castillos, ha detallado que "el 20% de los castillos se han conseguido rehabilitar o mantener, mientras que el 80% se encuentran en no tan buen estado".

En ese sentido, el especialista en arqueología medieval ha afirmado que "conservar todas las fortalezas es complicado, pero sí que sería asumible al menos una protección preventiva. Hay multitud de fórmulas sin grandes intervenciones, pero evidentemente tiene que haber una voluntad más allá del momento en el que se cae la propia fortaleza".

"En Castilla-La Mancha hay tantos castillos que parece algo inabarcable. Pero el problema es que no abarcamos ni siquiera los prioritarios. Creo que no habría que decir qué elemento dejo que se caiga o no actúo sobre él. Deberíamos intentar al menos llegar", ha añadido Miguel Ángel Bru.

La importancia de los castillos para atraer turistas

Por otro lado, el experto ha resaltado la repercusión económica positiva que tiene mantener en buenas condiciones los castillos. "Son elementos fundamentales del patrimonio y elementos turísticos que luego atraen muchísimo a los visitantes", ha subrayado.

Al respecto, el doctor en arqueología medieval ha criticado que "queremos turismo, pero no queremos invertir en la protección del patrimonio que lo genera: y son bienes que nos hablan de nuestra historia".

En cualquier caso, más allá de los ingresos que puedan generar las fortalezas, Bru ha insistido en que es fundamental conservar el patrimonio porque "es parte de nuestra historia y es parte elemental para comprender de donde somos y adonde hemos llegado".