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Miguel Ángel Bru, experto en arqueología medieval: "Queremos turismo, pero no queremos invertir en la protección del patrimonio que lo genera: y son bienes que nos hablan de nuestra historia"
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Miguel Ángel Bru, experto en arqueología medieval: "Queremos turismo, pero no queremos invertir en la protección del patrimonio que lo genera: y son bienes que nos hablan de nuestra historia"

"En Castilla-La Mancha hay tantos castillos que parece algo inabarcable. Pero el problema es que no abarcamos ni siquiera los prioritarios", ha asegurado.

Rafael Gómez
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Una torre del castillo de Escalona, en la provincia de Toledo, se ha derrumbado en la mañana de este sábado sin causar daños personales.
Imagen del derrumbe de la torre del Castillo de Escalona (Toledo)EFE

El pasado sábado 14 de marzo se produjo la triste noticia del derrumbe de una de las torres del Castillo de Escalona, en Toledo. Tras ese suceso, muchos se han preguntado si el mantenimiento que tienen las fortalezas es el adecuado.

Miguel Ángel Bru, doctor en arqueología medieval, ha tratado de dar una respuesta a esa cuestión en una entrevista en la Cadena SER. El experto ha catalogado como "bastante triste" la situación específica de Castilla-La Mancha (una de las regiones con más castillos de toda Europa).

Bru, quien es miembro de la Asociación Española de Amigos de los Castillos, ha detallado que "el 20% de los castillos se han conseguido rehabilitar o mantener, mientras que el 80% se encuentran en no tan buen estado".

En ese sentido, el especialista en arqueología medieval ha afirmado que "conservar todas las fortalezas es complicado, pero sí que sería asumible al menos una protección preventiva. Hay multitud de fórmulas sin grandes intervenciones, pero evidentemente tiene que haber una voluntad más allá del momento en el que se cae la propia fortaleza".

"En Castilla-La Mancha hay tantos castillos que parece algo inabarcable. Pero el problema es que no abarcamos ni siquiera los prioritarios. Creo que no habría que decir qué elemento dejo que se caiga o no actúo sobre él. Deberíamos intentar al menos llegar", ha añadido Miguel Ángel Bru.

La importancia de los castillos para atraer turistas

Por otro lado, el experto ha resaltado la repercusión económica positiva que tiene mantener en buenas condiciones los castillos. "Son elementos fundamentales del patrimonio y elementos turísticos que luego atraen muchísimo a los visitantes", ha subrayado.

Al respecto, el doctor en arqueología medieval ha criticado que "queremos turismo, pero no queremos invertir en la protección del patrimonio que lo genera: y son bienes que nos hablan de nuestra historia".

En cualquier caso, más allá de los ingresos que puedan generar las fortalezas, Bru ha insistido en que es fundamental conservar el patrimonio porque "es parte de nuestra historia y es parte elemental para comprender de donde somos y adonde hemos llegado".

Rafael Gómez
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Soy redactor de temas SEO y de economía, siempre tratando de ofrecer información de servicio al ciudadano de a pie.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo, aunque los temas económicos que más me gusta tratar son aquellos que no se enseñan en el colegio pese a ser fundamentales en el día a día: cómo leer una nómina, cómo hacer la Declaración de la Renta, a qué ayudas puedes tener derecho, cuánto te va a quedar de pensión…

 

Mi trayectoria

Nací en Huelva. Y desde allí di el salto a Madrid para obtener el título de graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Siempre me había gustado la economía y mis prácticas en Capital Radio me sirvieron para confirmarlo.

 

Esa primera experiencia profesional fue la que me llevó a hacer un Máster en Periodismo Económico. Cursando esos estudios, y tras una breve estancia en La Información, llegué al Grupo Prisa, concretamente a la sección de Actualidad del Diario AS. Tras esas experiencias, llegué a El HuffPost España, donde llevo escribiendo desde 2022.

 

 

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