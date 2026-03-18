Mariela Garriga, actriz, 37 años: "Trabajar como modelo fue la experiencia más dura de mi vida, me explotaron y se aprovecharon de que era joven"

Mariela Garriga en la premier de la película Zeta en los cines Callao de Madrid, el 17 de marzo de 2026.

Hoy acude a El Hormiguero la actriz Mariela Garriga, quien se hiciera célebre por su participación en las dos últimas entregas de Misión: Imposible, junto a Tom Cruise. Pero su currículum va mucho más allá, con momentos duros como su etapa de modelo. Acude al programa de Pablo Motos para presentar su nueva película, Zeta, junto a Mario Casas, que estará junto a ella en el plató de Antena 3.

Mariela no olvida de dónde viene. Hoy rueda con estrellas internacionales, encadena proyectos en Hollywood, Italia y España y apenas pisa su casa de Los Ángeles. Pero su pasado no tiene nada que ver con ese éxito. La actriz cubana, de 37 años, lo resume sin rodeos: "Trabajar como modelo fue la experiencia más dura de mi vida. Me explotaron y se aprovecharon de que era joven", cuenta en una entrevista en El País.

Ese contraste define su historia. Porque mientras ahora su agenda la obliga a dormir solo unos días al año en su propia cama, hubo un tiempo en el que sobrevivir ya era un reto diario.

De La Habana a Milán: una etapa marcada por la explotación

Garriga nació en La Habana y su infancia da un giro radical a los 12 años. La enfermedad de su madre la obligó a empezar a trabajar muy pronto. Primero como modelo y luego como bailarina profesional.

A los 19 años dio el salto a Milán, uno de los grandes centros de la moda. Lo que parecía una oportunidad se convirtió en una experiencia amarga. "Me sentía sola, no conocía el idioma y no podía ver a mi familia", recuerda.

La situación fue más allá de la dureza habitual del sector. Según cuenta la agencia con la que trabajaba, acabó cerrando tras ser acusada de malas prácticas, un contexto que explica por qué define esa etapa como la más difícil de su vida.

El punto de inflexión: Tom Cruise

El giro en su carrera llegó con un nombre propio, con una gran estrella de Hollywood: Tom Cruise. El actor la eligió personalmente para un papel clave en las últimas entregas de Misión: Imposible.

Desde entonces, su carrera ha cambiado de escala. Garriga habla de Cruise como su "mentor" y no escatima en elogios: destaca su disciplina y una capacidad de trabajo que, dice, "es de otro nivel".

El primer encuentro entre ambos fue casi surrealista. "No había dormido en 48 horas", recuerda en la misma entrevista. En ese momento, más que impresionar al actor, su preocupación era no quedarse dormida delante de él.

Una vida sin pausa (y sin casa fija)



El precio del éxito también se nota en su rutina. Garriga apenas ha pasado 15 días en su casa de Los Ángeles en el último año. Su vida es una sucesión de vuelos, rodajes y ciudades.

"Hay veces que me despierto y no sé dónde estoy", reconoce. Aun así, asegura que el ritmo no le pesa. Dice que puede funcionar con pocas horas de sueño y mantiene una ambición clara: quiere seguir creciendo.

Esa exigencia convive con un carácter reservado. Se define como "tímida, introvertida y reservada". De hecho, admite que los photocalls le generan más ansiedad que los rodajes: "Siento que me estoy muriendo por dentro".

Madrid, su refugio inesperado



En medio de ese ritmo, Madrid se ha convertido en un punto de anclaje. Tras participar en la serie Bosé, su papel en Cuando nadie nos ve (HBO Max), junto a Maribel Verdú, ha reforzado su vínculo con la industria española.

Hoy se siente parte de la ciudad, especialmente del barrio de Chamberí. "Parece un pueblo dentro de Madrid", dice. Ese ambiente cotidiano contrasta con su vida internacional y le ofrece cierta estabilidad.

Nuevos proyectos y una meta clara



Garriga no se conforma. Entre sus próximos trabajos destaca Zeta, un thriller de acción junto a Mario Casas y Luis Zahera, además de Maleficio (La regla de Osha).

También desarrolla proyectos como guionista y productora, una faceta que confirma que su interés por el cine va más allá de actuar.

No olvida, sin embargo, los obstáculos del pasado: los papeles encasillados como "latina sonriente", las audiciones fallidas o el rechazo en Hollywood. Pero asegura que eso no la frena. "Estoy acostumbrada al rechazo", afirma. Y añade una idea que resume su momento actual: tener claro dónde quiere llegar, aunque no siempre lo consiga.

Los logros de Mariela Garriga: una carrera sólida y "currada"

Además de los títulos señalados, en su filmografía hay películas como Close o Me o La Pasión de Cristo: Resurrección, dirigida por Mel Gibson y cuyo estreno está previsto para 2027 y donde interpreta a María Magdalena.

En televisión destacan sus trabajos en Horror Vacui, Inspector Coliandro, NCIS: Los Ángeles, Luis Miguel: La serie o Ley y Orden. Como vemos, igual trabaja en productos españoles, italianos o estadounidenses, por su ascendencia con los tres países.

Recibió el premio a Mejor Actriz por el corto Sombra City en el Queen Palm International Film Festival 2019.