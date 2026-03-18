Un exalmirante de la Armada Española señala si Irán podría convertirse en "el Vietnam" de Donald Trump

El almirante retirado de la Armada Española Juan Rodríguez Garat (1956), con una trayectoria de 47 años de servicio, ha intervenido en el programa vespertino de La Sexta, Más Vale Tarde, en el que ha hablado de la figura de Donald Trump con motivo del conflicto de EEUU e Israel con Irán.

Han pasado más de dos semanas y los ataques se siguen sucediendo. Una de las últimas, contra infraestructuras energéticas iraníes en una ofensiva de Israel coordinada con EEUU. Se trata del yacimiento de South Pars, el mayor campo de gas del mundo. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha advertido de que estas acciones "no reportarán" ningún beneficio al enemigo sionista estadounidense ni a sus partidarios; podrían tener consecuencias incontrolables".

Ha surgido una hipótesis de que una hipotética invasión terrestre en Irán podría ser "otro Vietnam", a lo que Trump responde que no tiene miedo: "En realidad no tengo miedo a nada". Garat, preguntado por los presentadores Iñaki López y Cristina Pardo, ha dado su punto de vista.

Irán, ¿el Vietnam de Donald Trump?

Sobre si hay alguna posibilidad de que el conflicto en Irán se termine convirtiendo en "una especie de Vietnam" para Estados Unidos, el exalmirante ha opinado que "no hay ninguna posibilidad".

"Lo que ha cambiado en Vietnam ya cambió allí. Fue la mentalidad del pueblo norteamericano que en Vietnam demostró que no estaba dispuesto a aceptar ese tipo de guerras y sigue sin estar dispuesto a aceptar ese tipo de guerras", ha expresado.

Además, ha recordado que al principio, la guerra en Vietnam contó con "cierto apoyo popular", pero esta no. Ha descrito una situación "muy diferente" y que, por mucho que Trump quiera "empeñarse", no encontrará "ni siquiera el apoyo de sus correligionarios en el Congreso o en el Senado".

Pero se puede seguir bombardeando

La posibilidad de que los bombardeos no cesen y sea una acción indefinida la ha visto como algo mucho más peligroso, sobre todo porque "eso sí depende de la decisión de Trump".

"El problema que tiene es que los blancos que tiene previstos se le van a acabar porque es un número finito de blancos, se seleccionan los blancos con sistemas de gran potencia con la ayuda de la inteligencia artificial, si no, sería imposible encontrar 20.000, 30.000, 40.000 blancos en Irán", ha explicado.

Los riesgos de daños colaterales son "cada vez mayores". Lo peor que podría suceder, en todo caso, es que "por falta de capacidad de diálogo" siga cerrado el estrecho de Ormuz.