El Atlético de Madrid se clasifica para los cuartos de final de la Champions League tras eliminar al Tottenham y se las verá con el FC Barcelona

El Atlético de Madrid disputará los cuartos de final ante el FC Barcelona (que goleó en su eliminatoria al Newcastle por 7-2), a pesar de perder con el Tottenham 3-2, con un penalti en el último minuto que dio la victoria al equipo inglés. Venían de un muy favorable 5-2 en el Metropolitano e hicieron buena la ventaja, no sin sufrir, sobre todo en la segunda parte, con los ingleses volcados sobre la portería de Musso, pero el gol de Hancko dejó todo sentenciado.

El Tottenham golpea primero, el Atlético aguanta el 'temporal'

A priori, el partido, aunque jugado en Inglaterra, se antojaba asequible para los del Cholo Simeone. Un 5-2 es una gran renta. El partido comenzó con el conjunto inglés 'mordiendo' más, conscientes de la gran remontada que necesitaban, con un gol anulado por fuera de juego justito de Lookman en el minuto 5.

El Atlético de Madrid se centraba en defenderse de esos primeros minutos clave para que el conjunto inglés no se adelantara pronto y albergar serias esperanzas. No se adelantaron tan pronto, pero quedaba mucho aún: en el minuto 29 Kolo Muani abría el marcador para el Tottenham. Otro gol de cabeza que encajaban los de Simeone.

La tuvieron de nuevo los ingleses y por dos veces con Tel de protagonista, pero Musso salvó el segundo en ambas ocasiones. Los colchoneros empezaban a estar en apuros, aunque aún con un buen 'colchón' y con dos ocasiones de Julián Álvarez y de Giuliano a filo del descanso. Así terminaba la primera mitad.

El Tottenham se vuelca, pero no tiene acierto

Enseguida salimos de duda si el Tottenham se metía de lleno en el sueño de pasar a cuartos de final o el Atlético de Madrid cerraba la puerta, pero... nada más comenzar la segunda parte, en el minuto 46, Julián Álvarez la despejó con un golazo, cruzado y a la escuadra; sin embargo, en el 51 volvía a adelantarse el cuadro londinense con un disparo ajustado al segundo palo de Xavi Simmons.

La tuvo de nuevo el Tottenham dos minutos más tarde, en una gran reacción cuando todo parecía perdido tras el empate rojiblanco. Musso volvía a salvar otro gol, con los ingleses volcados y buscando el milagro. Era un asedio en esos momentos sobre la portería colchonera y era otro milagro que el marcador no fuera más favorable para los locales.

Simeone reaccionaba y, de paso, parar algo el partido, con Molina y Lookman dejando su sitio a Sorloth y Koke. Llorente pasaba al lateral derecho. Las piernas de los de Igor Tudor parecían más frescas y seguían percutiendo, pero también es cierto que el reloj jugaba a favor de los colchoneros, y más aún cuando todo se aclaró en el 74, con el empate a dos de Hancko. Estaba todo visto para sentencia y mantuvieron una disciplina defensiva para no tener más 'sorpresas'. El penalti en el último minuto que marcó Simmons fue pura anécdota, para poner el 3-2. El Atlético de Madrid pasa a cuartos y le espera el FC Barcelona.

Las semifinales de Champions tendrán al menos un representante español. Mucha Premier pero tres representantes españoles entre los ocho primeros, por dos ingleses (Arsenal y Liverpool).