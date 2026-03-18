Emilio Delgado ve la crítica de García-Gallardo a Abascal y reformula el lema 'Solo queda Vox': los 'me gusta' se cuentan por miles

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea Emilio Delgado, quien en los últimos meses ha sido noticia por iniciar conversaciones en la izquierda para crear un frente común, ha cargado contra Vox en su cuenta de X.

Y lo ha hecho tras ver las declaraciones de Juan García-Gallardo, ex vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo. En una entrevista para El Mundo, el ex militante de Vox ha asegurado que dejó de confiar en Santiago Abascal "pocos días antes" de su dimisión.

"Conocí que se estaba embolsando un tercer sueldo, a través de un proveedor del partido en la cuenta corriente de su mujer", ha afirmado García-Gallardo, sumándose así a las acusaciones de otros ex dirigentes de Vox.

"Todo se lo queda Vox"

Emilio Delgado no ha dudado en comentar sus palabras, dejando muy claro lo que piensa del partido de ultraderecha. Para ello, ha reformulado uno de los lemas más conocidos de Vox.

"De 'Solo Queda Vox' a TODO SE LO QUEDA VOX", ha escrito en X, en referencia a los supuestos recursos económicos de los que se beneficia la cúpula dirigente del partido, así como un contado grupo de empresarios afines.

"Según se van bajando del barco van cantando todo. Esto de Gallardo hoy se suma a decenas de declaraciones similares de ex dirigentes de Vox", ha apuntado Emilio Delgado, quien siempre se ha mostrado muy crítico con el partido de Abascal.

García-Gallardo apunta contra la dirección del partido

En la entrevista concedida a El Mundo, García-Gallardo ha disparado directamente contra Abascal y las familias Ariza y Méndez-Monasterio. Según el ex de Vox, "han constituido toda una galaxia de sociedades mercantiles que se alimentan, a través de servicios del partido, de unos muy cuantiosos recursos públicos".

En términos generales, García-Gallardo apunta contra Vox porque existen "enormes cantidades de recursos públicos a los que accede el partido para beneficio último de muy poquitas personas".