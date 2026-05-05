Muere Soledad Gallego-Díaz, la periodista que publicó el borrador secreto de la Constitución y rompió techos de cristal en ‘El País’

Los expresidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar, junto a la directora de El País, Soledad Gallego-Díaz,

El periodismo español despide a una de sus figuras más influyentes. Soledad Gallego-Díaz ha fallecido a los 75 años después de una carrera de más de cuatro décadas ligada a algunos de los momentos más importantes de la historia reciente de España.

Fue la primera mujer en dirigir El País, corresponsal en medio mundo y autora de una de las grandes exclusivas de la Transición: la publicación del borrador de la Constitución de 1978 cuando apenas tenía 26 años.

La periodista que se adelantó a la Transición

En plena Transición, Gallego-Díaz logró uno de los mayores golpes periodísticos de la época al publicar en Cuadernos para el Diálogo el borrador constitucional que permanecía guardado bajo un enorme secretismo político.

Aquel episodio marcó el inicio de una trayectoria donde combinó información política, análisis internacional y una enorme capacidad para estar en el lugar clave en el momento adecuado.

Primera mujer directora de ‘El País’

En junio de 2018 se convirtió en la primera mujer en dirigir El País desde la fundación del periódico. Permaneció en el cargo hasta 2020, en una etapa marcada por la transformación digital del diario y la implantación del modelo de suscripción.

Pero mucho antes ya era una figura central dentro del periódico: fue directora adjunta, corresponsal en Bruselas, Londres, París, Nueva York y Buenos Aires, además de cronista política y editorialista.

Del final de la URSS a América Latina

A lo largo de su carrera cubrió algunos de los grandes acontecimientos internacionales de las últimas décadas. Informó sobre el final de la Unión Soviética, la integración europea de España, la OTAN o la política latinoamericana durante los años de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina.

También fue una voz habitual en la Cadena SER y participó en proyectos periodísticos como el semanario Ahora.

Una vida atravesada por el periodismo

Nacida en Madrid en 1951, hija de una cubana y de un matemático comunista fallecido en un accidente de tráfico en Venezuela, pasó parte de su infancia en Estados Unidos antes de estudiar Filosofía y Letras y diplomarse en la Escuela Oficial de Periodismo.

Comenzó trabajando en la agencia Pyresa, de donde fue despedida tras participar en una huelga en defensa de la profesión. Poco después arrancaría su histórica relación con El País.

Referente para varias generaciones

Gallego-Díaz recibió algunos de los premios más importantes del periodismo español, entre ellos el Ortega y Gasset, el Francisco Cerecedo o el Cirilo Rodríguez.

Además de su trabajo en redacciones y corresponsalías, dejó huella como profesora, defensora del lector y creadora de espacios como la sección ‘Mujeres’ en El País, adelantándose a debates que décadas después ocuparían el centro de la conversación pública.

Su muerte deja un vacío en el periodismo español y cierra una trayectoria que atravesó la Transición, Europa, América Latina y la transformación digital de la prensa. Una carrera difícil de explicar sin entender buena parte de la historia reciente de España.