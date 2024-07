Muere el videoartista Bill Viola, uno de los creadores más influyentes del siglo XX

Video and installation artist Bill Viola pictured at the Deichtorhallen in Hamburg, Germany.

El videoartista estadounidense Bill Viola ha fallecido a los 73 años en su residencia de Long Beach (California), ha confirmado este sábado "con gran tristeza" la cuenta de Instagram Bill Viola Studio, que es dirigido por su esposa, Kira Perov.

El neoyorquino murió "pacíficamente" el viernes en su domicilio por complicaciones derivadas de la enfermedad de Alzheimer que padecía, especifica la publicación.

Viola nació en 1951 en Nueva York, se graduó en Bellas Artes en la Universidad de Siracusa en 1973, y poco después empezó a colaborar con el pianista y compositor de vanguardia David Tudor, uno de los tantos artistas e instituciones con los que se trabajó durante su dilatada carrera.

Amante del Renacimiento y los efectos especiales

Señalado como "uno de los artistas contemporáneos más importantes del mundo", Viola empezó a ganar reputación rápidamente cuando en la década de 1970 empezaron a surgir los primeros creadores artísticos que trabajaron con el vídeo.

Inspirado por los grandes maestro del Renacimiento, muchos de sus trabajos hicieron eco de grandes obras de este periodo, si bien sus primeros proyectos muestran una fascinación por los efectos especiales.

Durante la década de 1990, sus trabajos adquirieron un cariz más personal tras la muerte de su madre y el nacimiento de su segundo hijo, periodo en el que destaca 'Tríptico de Nantes', en donde en uno de los tres paneles expone imágenes de su progenitora en su lecho de muerte.

Los vídeos e instalaciones que expuso a lo largo de su trayectoria reflejan una fijación por las diferentes etapas de la vida humana, incluida la muerte, así como por el desarrollo de la conciencia y las tradiciones espirituales occidentales y orientales, incluyendo el budismo zen, el sufismo islámico y la mística cristiana.

Los medios estadounidenses aluden este sábado a sus mayores trabajos, entre los cuales destacan 'The Quintet Series' (2000), 'Observance' (2002), 'The Tristan Project' (2004), 'The Night Journey' (2005), 'Ocean Without a Shore' (2007) y 'Bodies of Light' (2009).

Asimismo, recibió numerosos galardones, entre ellos el que otorga la Fundación MacArthur (1989), el Premio Internacional Cataluña XXI (2009), el Praemium Imperiale de la Asociación de Arte de Japón (2011) y el título honorífico de Doctor Honoris Causa (2011) de la Universidad de Lieja (Bélgica).