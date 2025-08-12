Muere un voluntario que luchaba en la extinción de uno de los incendios que afecta a León y Zamora

Incendio en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que se extendió hasta León

Un voluntario que trataba de apagar el incendio originado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) ha muerto este lunes a última hora al quedar atrapado por las llamas.

Según confirman la Delegación del Gobierno y la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León, el joven ha perdido la vida mientras colaboraba en la extinción de un fuego que se ha extendido por las provincias de León y Zamora.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado su "más sentido pésame" a la familia, amigos y compañeros del fallecido en "estos duros momentos".

También ha deseado una rápida recuperación a las personas heridas en varios incendios de la Comunidad y ha pedido "mucha precaución" y que se sigan las indicaciones de las autoridades en todo momento.