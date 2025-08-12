Muere un voluntario que luchaba en la extinción de uno de los incendios que afecta a León y Zamora
El foco del fuego está situado en la localidad zamorana de Molezuelas de la Carballeda y desde allí se adentró en la provincia leonesa.
Un voluntario que trataba de apagar el incendio originado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) ha muerto este lunes a última hora al quedar atrapado por las llamas.
Según confirman la Delegación del Gobierno y la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León, el joven ha perdido la vida mientras colaboraba en la extinción de un fuego que se ha extendido por las provincias de León y Zamora.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado su "más sentido pésame" a la familia, amigos y compañeros del fallecido en "estos duros momentos".
También ha deseado una rápida recuperación a las personas heridas en varios incendios de la Comunidad y ha pedido "mucha precaución" y que se sigan las indicaciones de las autoridades en todo momento.