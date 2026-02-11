Estas son las calles y carreteras cortadas por la tractorada en Madrid hoy
Consulta el estado de las carreteras, las zonas y calles cortadas hoy miércoles 11 de febrero por la tractorada en Madrid.
Unos 500 tractores llegados de diferentes puntos de España se espera que entren hoy en Madrid como señal de protesta por los recortes de la Política Agraria Común (PAC) y los protocolos de sanidad animal, con el consiguiente impacto en las carreteras de acceso a la capital y el tráfico en distintos puntos de la ciudad.
Ha sido lo ha hecho saber el Ayuntamiento de Madrid, quien ha advertido de que se esperan importantes cortes de tráfico desde la primera hora de la mañana de hoy y hasta las 18:00 horas. "Su llegada repercutirá en la movilidad de decenas de calles de todo el municipio, afectando también a 126 líneas de los autobuses de la EMT, el 60% de su totalidad", ha indicado el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida.
Cortes de tráfico en Madrid por la tractorada
Impulsada por Unión de Uniones y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), se espera que a la tractorada acudan medio millar de tractores y unos 8.000 manifestantes en señal de rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Los vehículos entrarán en cinco columnas y tienen previsto confluir en la Plaza de Colón. Así afectará al tráfico:
CORTES DE TRÁFICOS EN LA RUTA DE ENTRADA A MADRID DESDE TORREJÓN DE LA CALZADA
- Vía Lusitana
- Plaza Elíptica
- Marcelo Usera
- Vado de Santa Catalina
- Puente de Andalucía
- Plaza de Legazpi
- Paseo de las Delicias
- Calle Embajadores
- Glorieta de Santa María de la Cabeza
- Puerta de Toledo
- Gran Vía de San Francisco
- Bailén
- Plaza de España
- Princesa
- Alberto Aguilera
- Carranza
- Sagasta
- Plaza de Alonso Martínez
- Génova
- Plaza de Colón
CORTES DE TRÁFICO EN LA RUTA DE ENTRADA DESDE GUADALAJARA Y ROBREGORDO
- M-111
- Glorieta Ermita Virgen de la Soledad
- Avenida de Logroño
- Alcalá
- Francisco Silvela
- Joaquín Costa
- Paseo de la Castellana
- Plaza de Colón
CORTES DE TRÁFICO EN LA RUTA DESDE EL ESPINAR (SEGOVIA) A MADRID
- Carretera de Castilla (M-500)
- Puente de los Franceses
- Paseo de Ruperto Chapí
- Paseo de Camoens
- Francisco Jacinto Alcántara
- Marqués de Urquijo
- Alberto Aguilera
- Carranza
- Sagasta
- Plaza de Alonso Martínez
- Plaza de Colón
CORTES DE TRÁFICO EN LA RUTA DE ENTRADA DESDE ARGANDA DEL REY HACIA MADRID
- Calle Pirotecnia
- Aurora Boreal
- Avenida de la Democracia
- Plaza de Alosno
- Casalarreina
- Avenida de Daroca
- M-23
- O'Donnell
- Narváez
- Goya
- Plaza de Colón
A las 11:00 horas está prevista que comience una manifestación en la Plaza de Colón, que partirá hacia el Ministerio de Agricultura, ocasionando afecciones y cortes de tráfico en el Paseo de Recoletos, Paseo del Prado y Paseo de Infanta Isabel. A su vez, también se podrán producir incidencias en Paseo de Santa María de la Cabeza, Embajadores, Jaime el Conquistador, Paseo de la Chopera, Plaza de Legazpi y viales del entorno, informa el Ayuntamiento de Madrid.
Sumado a ello, entre las 16:30 y las 18:00 horas, están previstos cortes en la carrera de San Jerónimo.