Estas son las calles y carreteras cortadas por la tractorada en Madrid hoy

Unos 500 tractores llegados de diferentes puntos de España se espera que entren hoy en Madrid como señal de protesta por los recortes de la Política Agraria Común (PAC) y los protocolos de sanidad animal, con el consiguiente impacto en las carreteras de acceso a la capital y el tráfico en distintos puntos de la ciudad.

Ha sido lo ha hecho saber el Ayuntamiento de Madrid, quien ha advertido de que se esperan importantes cortes de tráfico desde la primera hora de la mañana de hoy y hasta las 18:00 horas. "Su llegada repercutirá en la movilidad de decenas de calles de todo el municipio, afectando también a 126 líneas de los autobuses de la EMT, el 60% de su totalidad", ha indicado el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida.

Cortes de tráfico en Madrid por la tractorada

Impulsada por Unión de Uniones y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), se espera que a la tractorada acudan medio millar de tractores y unos 8.000 manifestantes en señal de rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Los vehículos entrarán en cinco columnas y tienen previsto confluir en la Plaza de Colón. Así afectará al tráfico:

CORTES DE TRÁFICOS EN LA RUTA DE ENTRADA A MADRID DESDE TORREJÓN DE LA CALZADA

Vía Lusitana

Plaza Elíptica

Marcelo Usera

Vado de Santa Catalina

Puente de Andalucía

Plaza de Legazpi

Paseo de las Delicias

Calle Embajadores

Glorieta de Santa María de la Cabeza

Puerta de Toledo

Gran Vía de San Francisco

Bailén

Plaza de España

Princesa

Alberto Aguilera

Carranza

Sagasta

Plaza de Alonso Martínez

Génova

Plaza de Colón

CORTES DE TRÁFICO EN LA RUTA DE ENTRADA DESDE GUADALAJARA Y ROBREGORDO

M-111

Glorieta Ermita Virgen de la Soledad

Avenida de Logroño

Alcalá

Francisco Silvela

Joaquín Costa

Paseo de la Castellana

Plaza de Colón

CORTES DE TRÁFICO EN LA RUTA DESDE EL ESPINAR (SEGOVIA) A MADRID

Carretera de Castilla (M-500)

Puente de los Franceses

Paseo de Ruperto Chapí

Paseo de Camoens

Francisco Jacinto Alcántara

Marqués de Urquijo

Alberto Aguilera

Carranza

Sagasta

Plaza de Alonso Martínez

Plaza de Colón

CORTES DE TRÁFICO EN LA RUTA DE ENTRADA DESDE ARGANDA DEL REY HACIA MADRID

Calle Pirotecnia

Aurora Boreal

Avenida de la Democracia

Plaza de Alosno

Casalarreina

Avenida de Daroca

M-23

O'Donnell

Narváez

Goya

Plaza de Colón

A las 11:00 horas está prevista que comience una manifestación en la Plaza de Colón, que partirá hacia el Ministerio de Agricultura, ocasionando afecciones y cortes de tráfico en el Paseo de Recoletos, Paseo del Prado y Paseo de Infanta Isabel. A su vez, también se podrán producir incidencias en Paseo de Santa María de la Cabeza, Embajadores, Jaime el Conquistador, Paseo de la Chopera, Plaza de Legazpi y viales del entorno, informa el Ayuntamiento de Madrid.

Sumado a ello, entre las 16:30 y las 18:00 horas, están previstos cortes en la carrera de San Jerónimo.