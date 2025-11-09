Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés que estaba ingresado en una UCI en Vietnam
Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés que estaba ingresado en una UCI en Vietnam 

Su fallecimiento ha sido comunicado por el portavoz de la familia a través de la plataforma de crowdfunding que crearon para intentar repatriar al docente a España.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Juan Manuel SerradillaGo Fund Me

El profesor cordobés, Juan Manuel Serradilla, quien estaba ingresado en una UCI de Vietnam desde el pasado 10 de septiembre por una pancreatitis aguda ha fallecido esta madrugada, según han podido informar sus propios familiares a través de la plataforma de crowdfunding que crearon para intentar repatriar al docente a España.

El hombre, que se encontraba realizando un viaje de turismo en Vietnam organizado por la Comunidad de Madrid, tuvo que ser ingresado de urgencia en la ciudad de Ho Chi Minh (Saigón), el pasado 10 de septiembre, después de sufrir una pancreatitis aguda con shock séptico.

La familia, que había iniciado un crowdfunding para intentar traerle de vuelta a España y poder tratarle aquí, ha lamentado su muerte y ha afirmado en un comunicado que se quedan con un "gran vacío" y con los "buenos momentos compartidos". 

"Hace unas tres horas Juanma nos ha dejado. Que la tierra le sea leve. Nos quedan tantos buenos momentos compartidos y un gran vacío. Sara, Renate y Dori, que están en Vietnam, y todos los amigos de Juanma os agradecemos todo el apoyo y calor recibido", ha comunicado el portavoz en gofundme

Serradilla, que llevaba dos meses ingresado en Vietnam, trabajó antiguamente como profesor en la Universidad de Córdoba (UCO) y residía en Santander. La familia había conseguido recaudar unos 160.000 euros para repatriarle y había encontrado una empresa que podía realizar su traslado en avión ambulancia, algo para lo que necesitaban unos 335.000 euros. Sin embargo, el grave estado de salud del cordobés, de 77 años, complicó la situación. 

