Mueren en Andalucía una mujer de 61 años y un joven de 22 por golpes de calor

Ciclistas en la capital andaluza durante la ola de calor. 4 de agosto de 2025 en Sevilla, Andalucía, España.

Una mujer de 61 años ha muerto por un golpe de calor mientras trabajaba en la vía pública en Cádiz, mientras que un joven de 22 años también ha fallecido en Jaén por este motivo, según ha informado este lunes la Consejería andaluza de Salud.

En los dos casos, la exposición a altas temperaturas se produjo en la vía pública y en ambos las víctimas presentaban antecedentes personales que se consideran factores de especial riesgo.

Salud no ha precisado cuándo se han producido las muertes y se remite a los datos recogidos por servicio de Vigilancia de Salud durante en el periodo comprendido entre el 13 de julio y el 11 de agosto.

-Noticia de última hora, en ampliación-