Mueren dos agentes de la Guardia Civil tras una colisión durante la persecución de una narcolancha en Huelva

La Guardia Civil ha informado este viernes del fallecimiento de dos agentes de la Guardia Civil en acto de servicio tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

"Lamentamos el fallecimiento en acto de servicio de nuestro compañero Germán tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva", ha señalado en la red social X tras conocerse el primer fallecido. Posteriormente, uno de los heridos grave ha perdido la vida también, según el diario 'El País', sumando un balance provisional de dos fallecidos.

Además del fallecido, otros dos componentes del Cuerpo han resultado heridos, uno grave y otro leve. El herido grave ha terminado perdiendo la vida de forma posterior. Desde el Instituto Armado han lamentado el fallecimiento del primer compañero fallecido confirmado y han deseado "una pronta recuperación" a los heridos.

Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también ha mostrado su consternación por el accidente de los agentes en acto de servicio, en su cuenta en la red social X.

"Consternados por las informaciones que nos llegan desde Huelva sobre un posible accidente en acto de servicio. Todo apunta a que un compañero del Servicio Marítimo habría fallecido y otros dos estarían heridos de gravedad", ha asegurado.

La AUGC ha explicado que "esperamos confirmación oficial, pero desde AUGC enviamos toda nuestra fuerza, apoyo y cariño a sus familias, compañeros y amigos en estos momentos tan duros". "Detrás de cada servicio hay guardias civiles jugándose la vida. Ampliaremos información en cuanto se confirmen más datos", ha expuesto en el mensaje.