Multan con 3.000 euros a un agente inmobiliario por descartar a una inquilina extranjera: "La vivienda no debe depender de prejuicios"

Un agente inmobiliario de Hesse, una localidad de Alemania, ha sido multado con 3.000 euros por descartar a una mujer de origen pakistaní para alquilar una vivienda. De acuerdo a lo dictaminado por el Tribunal Federal de Justicia (BGH) de Karlsruhe, los profesionales de este sector no pueden discriminar a una persona por su lugar de origen para acceder a un inmueble.

Humaira Waseem es la protagonista de la historia. Tanto a ella como su marido y su hermana les rechazaron sus solicitudes para ver una vivienda por parte del agente inmobiliario multado. Ante las sospechas de que se debía a su lugar de origen, probaron proporcionando la misma documentación pero con nombres falsos que sonaban a alemanes. En este caso, la respuesta fue un sí.

Después de comprobar estas pesquisas, Waseem denunció al agente inmobiliario. El Tribunal Regional de Darmstadt le dio la razón, sentenciando que se trataba claramente de un caso de discriminación, por la que se condenó finalmente al trabajador a pagar una indemnización de 3.000 euros a la susodicha.

Una sentencia firme

El juez del caso, Thomas Koch, hizo hincapié en que el caso era "bastante claro de discriminación". Por su parte, el Tribunal Federal de Justicia (BGH) tuvo que comprobar si la culpa correspondía únicamente al agente inmobiliario o también entraba en juego el arrendador. Finalmente, sentenció, de acuerdo a la ley, en contra únicamente de dicho agente; un veredicto que tenía como objetivo prevenir situaciones similares en un futuro.

Al conocer el fallo, Waseem afirmó, tal y como recoge el medio alemán Welt, que la sentencia le reportó "sensación de justicia". Para ella, sienta precedente en lo que se refiere a la posible discriminación étnica que ciudadanos extranjeros pueden sufrir al intentar alquilar un inmueble.

La Asociación Alemana de Inquilinos, consciente del caso de Waseem, también celebró la decisión del tribunal. Y es que para ellos el lugar de procedencia o el nombre de una persona no tiene que influir en nada a la hora de asignar o no una vivienda. "La vivienda es un derecho fundamental y no debe depender de prejuicios", concluyó la presidenta de la entidad, Melanie Weber-Moritz.

Otros casos similares

La amarga experiencia de Humaira la han vivido muchas otras personas a lo largo y ancho del globo. Jimmy Mohamed, médico francés y rostro conocido de la televisión y radio del país, es un ejemplo de ello.

Cuando buscaba un piso para alquilar y vivir, en una entrevista al medio La Tribune Dimanche, sostuvo que, a pesar de disponer de un buen sueldo y aval para hacer frente a los pagos del inmueble, el agente inmobiliario le comentó: "Con su nombre, va a ser difícil".