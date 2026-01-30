Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El principal periódico económico de Francia subraya lo que les está pasando a los españoles: algo que en España algunos se niegan a ver
Se apoya en datos del FMI, del INE y del Banco de España. 

Confluencia de la Calle Alcalá con la Gran Vía de Madrid,

El diario francés Les Echos, el principal periódico económico de Francia, ha dedicado un artículo a analizar las razones por las que los españoles no sienten los beneficios del crecimiento económico del país.

El rotativo se apoya en datos sólidos para elaborar la idea: la economía española creció un 2,8% en 2025, según las primeras estimaciones provisionales publicadas este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (superior a la zona euro, con un 1,5% de media) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica un crecimiento del 2,3% en 2026. 

Pese a esos datos tan aparentemente positivos, Les Echos asegura que los españoles no sienten en su día a día ningún efecto económico. Da un dato: según el think tank Funcas, el 55% cree que la situación económica es peor que antes de la pandemia, y solo el 22% cree que su situación ha mejorado en los últimos cinco años.

El paro baja, el SMI sube

Todo eso, insiste el diario francés, pese a otros datos que a priori deberían sentirse en el ánimo de los españoles: el paro, que acaba de caer por debajo del 10% por primera vez desde 2008 y el salario mínimo sigue aumentando, con un alza del 3,1% este año, "lo que supone un salto del 66% desde que el socialista Pedro Sánchez llegó al poder en 2018". 

¿A qué se debe entonces esa percepción negativa de los españoles? Les Echos lo tiene claro: "El descontento social se alimenta en gran parte de las dificultades de acceso a la vivienda, percibida como el principal problema, sobre todo entre los jóvenes".

Qué dice el Banco de España

El artículo da otros datos que también llaman la atención en Francia, como por ejemplo que "de los más de 600.000 empleos creados en 2025, más del 40% están ocupados por personas nacidas en el extranjero, en su mayoría en actividades de bajo valor añadido".

Pese a eso, destaca que "un estudio del Banco de España revela el impacto de las recientes tendencias migratorias": "Quienes han llegado en los últimos años, principalmente de Latinoamérica, tienen un nivel educativo más alto". "Esta nueva situación implica que los trabajadores extranjeros contribuyen con una cuarta parte del crecimiento del PIB per cápita de España, según el Banco de España", explica Les Echos.

"El PIB per cápita ha aumentado un 3,8% anual desde la pandemia, aunque estas ganancias se ven contrarrestadas por el incesante aumento de los precios de la vivienda", concluye. 

