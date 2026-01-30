Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Felicitan al rey por su cumpleaños en pleno acto y su reacción llama la atención porque no es habitual
Felipe VI cumple 58 años. 

Felipe VI este viernes en un acto con la Presidenta de la República de Eslovenia, Nataša Pirc Musar
Felipe VI cumple este viernes 58 años. El rey de España no ha cancelado su agenda y ha tenido un acto por la mañana con la Presidenta de la República de Eslovenia, Nataša Pirc Musar.

Allí, una periodista le ha dicho en voz alta y delante de todos: "Felicidades, señor". "Muchas gracias", ha dicho de primeras el rey de España. La periodista no se ha parado ahí y le ha espetado un: "¿Qué tal los 58?". 

"Ahí van. No pesan demasiado", ha dicho el rey haciendo un curioso gesto con las manos. Después se ha partido de risa. 

No se sabe cómo lo celebrará

Como recoge la agencia EFE, como es costumbre cuando los miembros de la familia real cumplen años, la Casa del Rey nunca informa de cómo celebran sus cumpleaños, y este aniversario del jefe del Estado no ha sido una excepción, al circunscribirse al ámbito privado.

No obstante, el único acto previsto por Felipe VI en la agenda oficial de Zarzuela ha servido de excusa para que los periodistas que han acudido a cubrir la audiencia con la presidenta eslovena hayan provocado este escueto comentario del monarca antes mencionado. 

La reina Letizia, con quien este mismo jueves asistió en Huelva al funeral por las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz, no tiene hoy ningún acto en su agenda oficial, en tanto que la infanta Sofía visita esta mañana las nuevas instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía en Boadilla del Monte. 

Todo apunta a que será entonces en la tarde del viernes cuando Felipe, Letizia, Leonor y Sofía se junten para celebrar los 58 años del rey de España. 

Funeral en Huelva

Este jueves, los reyes estuvieron en Huelva, concretamente en el Palacio de Deportes Carolina Marín, en una misa en memoria de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba). 

El acto fue oficiado por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra y presidido por los reyes. También acudieron varios representantes del Gobierno, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, además de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Huelva.

Al acto asistieron más de 300 familiares de las 45 personas fallecidas y supervivientes del accidente, que sucedió el pasado 18 de enero. La mayoría de las víctimas proceden de Huelva, de ahí a que haya sido elegido como sede para el funeral.

