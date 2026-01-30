Detienen a Don Lemon, expresentador de la CNN, tras cubrir las protestas en Minneapolis contra Trump 

El expresentador de la CNN, Don Lemon ha sido detenido este viernes en Los Angeles por su implicación en una protesta en una iglesia contra la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump en Mineápolis hace una semana.

Según un funcionario del Departamento de Justicia, Lemon está acusado por las autoridades de conspirar para privar a otras personas de sus derechos civiles y de violar la Ley de Libertad de Acceso a las Clínicas y Lugares de Culto (FACE, por sus siglas en inglés). Sin embargo, según señala su defensa, Lemon se limitó a retransmitir en directo una manifestación que interrumpió un oficio religioso en St. Paul en protesta por el despliegue del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) bajo las órdenes de Trump con el objetivo de dar "caza" al migrante ilegal.

Desde diciembre, el ICE y la patrulla fronteriza han arrestado a alrededor de 3.500 niños y adultos en Mineápolis y han matado a dos ciudadanos locales, Renee Good y Alex Pretti, además de cientos de casos de abusos de poder, violencia gratuita, capturas de inocentes y traslados forzosos.

“Lemon lleva 30 años ejerciendo el periodismo y su trabajo en Minneapolis, protegido por la Constitución, no fue diferente del que ha desarrollado a lo largo de toda su carrera. La Primera Enmienda existe precisamente para amparar a los periodistas cuya función es arrojar luz sobre la verdad y exigir responsabilidades al poder”, señala su abogado Abbe Lowell.

Para el letrado, "este ataque sin precedentes a la Primera Enmienda y el intento evidente de desviar la atención de las múltiples crisis que afronta el Gobierno no prosperarán". "Don Lemon combatirá estos cargos con firmeza ante los tribunales”, dijo.

El periodista trabajó durante 17 años en CNN hasta que fue despedido en 2023 por realizar comentarios en antena sobre las mujeres y sobre la entonces candidata presidencial republicana Nikki Haley. Lemon se disculpó por esas palabras que algunos tildaron de "sexistas".