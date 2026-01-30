Miguel, español que trabaja en un bar en Australia, rechaza ascender en el trabajo con subida de sueldo incluida: "No me apetece"

Miguel, sevillano que vive en Australia, cuenta por qué ha rechazado el ascenso y subida de sueldo.

Miguel, conocido como Miguelón en las redes sociales desde que empezara su aventura como creador de contenido (@miguelonm999), es un joven sevillano que hace ya un tiempo decidió mudarse a Australia para trabajar, una opción a la que muchos acceden para poder ganar y, sobre todo, ahorrar dinero.

Empezó trabajando en las minas de Australia, en las que ganaba 2.200 euros a la semana. Solo debía trabajar dos semanas seguidas, bastantes horas, y luego descansar otras dos semanas. Ahora trabaja como bartender y, además, pasado un tiempo le ofrecieron ascenderle a supervisor y subirle el sueldo.

Sin embargo, fue muy claro desde el primer momento: "Les he dicho que no me apetece". Ha ido explicando los motivos a lo largo del vídeo, que ha acumulado más de 67.000 visitas: "Trabajo en un bar y normalmente trabajo de tarde, me han propuesto hacerme supervisor y trabajar por la mañana abriendo el bar".

El problema no es el dinero

Para Miguel, el problema es que su lugar de trabajo es un "sport bar", un bar de deporte que está lleno de pantallas donde televisan distintas disciplinas deportivas, especialmente una de las más famosas en Australia, las carreras de caballo o de galgos.

Es precisamente en estos deportes donde la gente apuesta. "En mi bar hay un sitio donde se puede apostar, para abrir el bar tengo que encender estas máquinas, y para ello necesito el RSG", ha explicado.

Entonces, ¿por qué no le "apetece" el ascenso? Por estos motivos:

El primero , porque se tiene que sacar la licencia para encender las máquinas de apuestas: "Lo tengo que pagar y es un coñazo hacerlo".

, porque se tiene que sacar la licencia para encender las máquinas de apuestas: "Lo tengo que pagar y es un coñazo hacerlo". No le gusta trabajar de mañanas: "Lo que más me gusta de mi trabajo es que es por las tardes y así puedo aprovechar las mañanas para ir al gimnasio, a la playa o quedar con amigos".

"Lo que más me gusta de mi trabajo es que es por las tardes y así puedo aprovechar las mañanas para ir al gimnasio, a la playa o quedar con amigos". Por las mañanas "no va nadie y creo que va a ser superaburrido, ya que tengo que estar ahí seis, siete u ocho horas, prefiero por lo menos que haya movimiento".

Muchos le acaban entendiendo

En lo que respecta al dinero, iba a cobrar unos 30-60 dólares más a la semana. "Obviamente, no vienen mal, pero sinceramente prefiero disfrutar, estar tranquilito", ha concluido.

En cuanto a reacciones, hay una pequeña división entre los que están de acuerdo con él y apoyan su decisión y los que lo ven como una pérdida de oportunidad: "Podrías ganar experiencia en eso, buscar seguir creciendo en eso y tal vez ser manager".

"Cuantas menos responsabilidades tengas, mejor. ¡Es mi opinión!", ha respondido el usuario @abd3eeel. Otros prefieren priorizar la "paz mental" que asumir más responsabilidades por una diferencia económica que apenas se notaba.