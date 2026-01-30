Illa sale del Hospital Vall d'Hebron tras dos semanas hospitalizado y continuará la recuperación en su domicilio

Dos semanas después de su ingreso en hospitalario en Vall d'Hebron, este viernes el president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha recibido el alta tras su ingreso el pasado 17 de enero a causa de una infección ósea (osteomielitis púbica) que le mantuvo en la UCI durante cuatro días.

El político del PSC acudió a urgencias al sentir un fuerte dolor y pérdida de sensibilidad y fuerza en las piernas, aunque el diagnóstico tardó dos días: osteomielitis púbica debido a la bacteria Streptococcus dysgalactiae.

Debido a ello y tras permanecer esos cuatro días en la UCI, fue llevado a planta donde ha evolucionado favorablemente durante los últimos días, donde fue tratado con antibióticos y rehabilitación intravenosa. Tras recibir el alta continuará con su recuperación en su domicilio durante varias semanas según fuentes del Govern.

Después de trece días en el hospital barcelonés, el presidente catalán "evoluciona favorablemente tanto desde el punto de vista clínico como analítico y radiológico". Así apuntan también que desde la tarde de este viernes continuará su tratamiento con hospitalización domiciliaria, ha detallado Vall d'Hebron.

