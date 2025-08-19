Nada en el Mediterráneo durante 5 días y 4 noches, está a 13 kilómetros de alcanzar su destino y se para abruptamente

El nadador suizo Noam Yaron se había marcado el reto de recorrer los 180 kilómetros que separan a Calvi (Italia) de Mónaco. Para ello estuvo nadando durante 5 días y 4 noches en el mar Mediterráneo.

Todo parecía ir bien, pero cuando estaba a 13 kilómetros de realizar la proeza de alcanzar su destino, el nadador se paró abruptamente y abandonó, dejando así sin completar un desafío cuyo objetivo era concienciar sobre la contaminación en el Mediterráneo.

Tal y como recoge el medio de comunicación francés France Info, no era la primera vez que Noam Yaron lo intentaba. Trató de hacerlo en el año 2024, pero el nadador suizo se vio obligado a abandonar debido a las inclemencias meteorológicas.

Noam Yaron es un nadador acostumbrado a este tipo de retos. En Suiza ha logrado recorrer nadando los cinco lagos más grandes del país. Sin embargo, el desafío del Mediterráneo aún se le resiste.

No obstante, teniendo en cuenta que el Mediterráneo sufre vertidos cada año de entre 8 y 12 millones de toneladas de plásticos y es el mar más contaminado del mundo, es posible que el nadador vuelva a intentar por tercera vez su desafío para alertar del problema existente. Y ya se sabe, a la tercera suele ir la vencida.