Ni caminar ni correr: los investigadores de Harvard descubren otro ejercicio más efectivo a partir de los 60 años

Con la llegada de la vejez, son muchos los ancianos que salen a caminar o trotar para mantener en forma su movilidad. Sin embargo, los investigadores de la Universidad de Harvard han descubierto otro ejercicio que es "aún más efectivo" para las personas que han superado la barrera de los 60 años y, al mismo tiempo, "mantiene el cuerpo y la mente en forma".

Según publica el medio danés Focus Online, que ha tenido acceso a este estudio de la Escuela de Medicina de Harvard, los ancianos se pueden beneficiar más de las artes marciales que de las caminatas. Este deporte puede mejorar significativamente la energía, la calidad del sueño y la aptitud mental.

No obstante, tal y como reza la publicación, esto no significa "dar puñetazos o patadas rápidas". Estilos como el Tai Chi, el Aikido o el Wing Chun tienden a depender de movimientos lentos y fluidos que son fáciles para las articulaciones y promueven el equilibrio. Para las personas mayores de más de 60 años: "una alternativa segura y atractiva al trote o al entrenamiento de fuerza pesado".

Asimismo, estos ejercicios entrenan el cuerpo y la mente al mismo tiempo. De hecho, al practicar secuencias complejas de movimiento "mejora la coordinación muscular, la concentración y la memoria". El Tai Chi, por ejemplo, "a menudo se describe como un baile lento con uno mismo". "Sus movimientos fluidos y elegantes combinados con una respiración profunda mejoran la circulación sanguínea y reducen el estrés".

El estudio, consultado por el medio, concluye que el Tai Chi fortalece la capacidad del cuerpo para adaptarse en la vejez "al mantener en funcionamiento el sistema de control interno del cuerpo en lugar de debilitarlo". Además de todos los beneficios que ofrecen los contactos sociales, "una protección importante contra la soledad".

Aun así, antes de empezar a ejercitar el cuerpo, los expertos recomiendan consultar al médico de cabecera. En el medio se enumeran "cinco ejercicios para mantenerte en forma" durante la vejez.

Soporte una pierna , mientras haces actividades cotidianas, para "entrenar el equilibrio".

, mientras haces actividades cotidianas, para "entrenar el equilibrio". Ponerse de puntillas. Fortalece las pantorrillas y mejora la estabilidad en las piernas.

Fortalece las pantorrillas y mejora la estabilidad en las piernas. Ejercicio abdominal sentado. Promueve los músculos centrales y abdominales.

Promueve los músculos centrales y abdominales. Subir escaleras. Esto aumenta la resistencia, la circulación y la quema de grasa, tal y como reza la publicación.

Esto aumenta la resistencia, la circulación y la quema de grasa, tal y como reza la publicación. Sentadillas en la pared apoyando la espalda. Endurece los muslos y las nalgas y fortalece el torso.