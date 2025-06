Ni dieta ni ejercicio: la monja más anciana revela en 4 palabras su truco para llegar a los 112 años

Sor Frances Dominici Piscatella, la monja más anciana del mundo, con 112 años, tiene sólo cuatro palabras de consejo para cualquiera que quiera llegar a su edad y vivir una vida larga . "Enseña hasta que mueras", dijo Piscatella, quien celebró su cumpleaños a fines de abril, al NY Post.

Piscatella enseñó todas las materias con el corazón, desde matemáticas hasta historia, mientras trabajaba simultáneamente en puestos administrativos, desde ese día decisivo a los 17 años hasta los 84.

"Bueno, no quiero presumir, pero era una estudiante bastante buena en todo. Era una buena maestra porque también me enseñaba a mí misma. Estaba 'destrozando' las cosas en mi propia mente", dijo Piscatella, quien pasó gran parte de su tiempo en la Escuela Secundaria Comercial Dominicana en Queens y en el Molloy College en Rockville Centre, así como en varias escuelas de la ciudad de Nueva York.

Piscatella, quien está disfrutando de sus "años dorados" en la costa sur de Long Island, lleva 94 años al servicio de la Iglesia Católica y opina que las personas deberían seguir el bien que han visto en sus seres queridos. "Tienes que convertirte en un santo antes de ir al cielo", dijo típicamente.

"Yo era la segunda de siete hermanos. Mi madre no dejaba que mis hermanos me ayudaran porque decía: 'No siempre tendrás a tus hermanas, así que mejor acostúmbrate a hacer las cosas sola'", dijo. "Eso fue lo que hice. En realidad, nadie tuvo que ayudarme con nada", añadió el centenario.

Criada en una familia numerosa de inmigrantes italianos, su inclinación hacia el catolicismo nació del amor que vio que su familia ofrecía a quienes la rodeaban y a la comunidad. Su padre, capataz del ferrocarril de Long Island, traía todos los días sándwiches que su esposa preparaba para un trabajador que siempre llegaba sin comida a la hora del almuerzo, mientras que su madre era conocida por las "grandes comidas italianas" que solía cocinar para las monjas locales.

Al crecer en este entorno, la decisión de unirse a la orden monástica inmediatamente después de terminar la escuela secundaria fue algo natural, como ella dijo. “Para mí era algo natural ayudar a la gente y me encantaba hacerlo”, dijo la monja centenaria. Sin embargo, encontrar un convento que la aceptara con un solo brazo en 1931 resultó difícil, y Piscatella tuvo que demostrar en la práctica que su discapacidad no sería un obstáculo para su ofrenda.

Pudo unirse a la Orden Dominicana gracias a otra monja que buscaba un cambio de aires y dejó vacante una plaza de profesora. "El sacerdote preguntó: '¿Sabe enseñar?'. Y la hermana respondió: 'Oh, es una gran profesora'", relató la hermana Frances Kamer, amiga íntima, exalumna y compañera de habitación suya durante 45 años.

Y entonces el sacerdote dijo: «Entonces se queda». Y desde entonces no volvió a mirar atrás. "Ella acepta la voluntad de Dios. Nunca la he oído quejarse de nada en su vida", dijo Kamer. Había sufrido una hemorragia cerebral hacía 11 años, y creían que nunca volvería a caminar ni a hablar. Lo aceptó, y ahora camina y habla. Piscatella dijo que está feliz de poder "todavía pensar" a pesar de su avanzada edad. "Todavía podría enseñar, o al menos eso creo", concluye con una sonrisa.