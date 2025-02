Ni Marruecos ni Egipto: una empresa española de cítricos se lleva la multa más alta de la historia por saltarse las normas

El Ministerio de Agricultura ha impuesto la mayor multa registrada por contratos irregulares en el sector de la alimentación. Se trata de una empresa de cítricos de Murcia, con sede en la pedanía de Los Ramos, que deberá pagar una multa de 175.800 euros por cometer cuatro infracciones graves reflejadas en la Ley de Cadena Alimentaria.

Según publica el medio La Verdad, esta compañía, que lleva más de cuatro décadas exportando naranjas y limones a Europa y otros continentes, "aparece en el último boletín de empresas multadas por la Agencia de Información y Control Alimentarios". "Se deben a la no formalización por escrito de los contratos con los proveedores(138.000 euros), por resistirse, obstruir o excusar a las actuaciones de la Administración (18.000) y por el incumplimiento de los plazos de pago (1.800 euros)".

"Pocas empresas en estos últimos años han llegado a recibir sanciones tan elevadas al acumular hasta cuatro infracciones por saltarse dicha legislación", asevera. De acuerdo a la información difundida, la Ley de Cadena Alimenticia se reformuló en 2021 para combatir la venta a pérdidas de agricultores y ganaderos en España y, por el momento, Agricultura ha resuelto expedientes sancionadores a 30 empresas de la Región de Murcia.

"La mayoría de empresas murcianas sancionadas por el Ministerio son comercializadoras y exportadoras de frutas y verduras", afirma la publicación. Además, "ha detectado, por primera vez, casos en los que han existido unas actuaciones tendentes a dilatar o entorpecer las actuaciones de la Administración en relación con el cumplimiento de sus obligaciones", reza.

El texto se refiere a algunas situaciones en las que las compañías "no han facilitado documentos, libros o registros de contabilidad; no se han presentado contratos en el momento de la inspección; no se han atendido los requerimientos de la agencia o se han negado o impedido la entrada a la sede de la compañía para su inspección".