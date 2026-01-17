Ni úlcera ni dolor de estómago: la verdadera razón por la que Napoleón siempre escondía la mano en el chaleco

Ni tenía una úlcera, ni dolor de estómago, ¿por qué Napoleón siempre se escondía la mano en el chaleco? El diario UpvWorthy ha tratado de responder a la pregunta, puesto que la extraña pose formaba parte del estilo característico del emperador francés y no es inusual verlo con ella en sus grandes retratos.

Además, tal y como reza la publicación, la pose de Napoleón ni siquiera fue una invención propia: "era extremadamente popular en aquella época, especialmente en retratos de la realeza y los nobles". Algunos ejemplos notables:

General Lafayette.

El duque de Wellington.

George Washington.

Karl Marx.

Pero, según el medio de comunicación, el significado es bien sencillo: la pose era un signo de dignidad y alta clase. "Algunos círculos sociales en la antigua Grecia consideraban una falta de respeto hablar con las manos fuera de la ropa", reza. "Por tanto, la estatuaria del siglo VI a. C. mostraba oradores célebres como Solón con las manos metidas en sus capas", agrega.

En una información del canal británico Bbc, se explica que "ocultar una mano en una camisa se convirtió en una pose común en las pinturas como símbolo de nobleza y contención de estadista". En los siglos XVII y XVIII, el retrato era increíblemente importante, puesto que, tal y como se explica, ayudaba a simbolizar el poder que ostentaba la realeza, funcionando casi como propaganda.

Otras teorías "más divertidas"

Según recoge el medio de comunicación, algunos teorizan que esperar mientras pintaban el retrato llevaba tanto tiempo que era más cómodo descansar una mano dentro de una chaqueta. Otros señalan el famoso dicho "¡Cuesta un ojo de la cara!" De este modo, "las manos y los pies son notoriamente difíciles de pintar, incluso para artistas experimentados, por lo que ocultar los dedos podría hacer un retrato más fácil y quizás incluso más barato".

Por último, muchos otros, de acuerdo a la publicación, creen que Napoleón pudo haber estado sujetando una dolorosa úlcera estomacal. "Después de todo murió de cáncer de estómago". Pero estas teorías no están respaldadas con pruebas históricas.