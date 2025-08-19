No hay nada más frustrante que cortar un aguacate perfectamente maduro hasta que conozcas este truco vital

Cortar un aguacate y ver cómo se vuelve marrón en cuestión de horas es una de las frustraciones más compartidas en la cocina. Pese a los muchos trucos que circulan para evitarlo, como rociarlo con limón, envolverlo en film o dejarle el hueso, los resultados no siempre funcionan. Sin embargo, una nueva técnica que se ha vuelto viral en redes sociales promete revolucionar la forma en que conservamos este alimento tan delicado.

Angel Albring relata en Parade su experiencia con un método que descubrió en un vídeo de la creadora de contenido Nicole Jaques y en la cuenta de TikTok del usuario @mikey_bee99. ¿El truco? Un "corte de pelo" al aguacate, en lugar de partirlo por la mitad como se hace habitualmente.

"El concepto era tan simple y poco convencional que tuve que probarlo. No requeriría ingredientes adicionales, herramientas de almacenamiento especiales ni nada más que un cuchillo afilado y un poco de curiosidad", escribe Albring.

En vez de cortar toda la fruta, se corta solo una pequeña rodaja de la parte superior, lo justo para exponer un círculo de pulpa. A través de esa pequeña abertura, se puede extraer con una cuchara solo la cantidad deseada. Luego, el aguacate se guarda tal cual en el frigorífico o se coloca boca abajo en una taza.

La diferencia clave, señala, está en la exposición al oxígeno. "Como la mayor parte de la fruta permanece sellada en su piel, una parte mucho menor está expuesta al oxígeno, lo que ralentiza el proceso de oscurecimiento", explica.

Albring afirma que funciona perfectamente. Después de seis horas en la nevera, la pulpa seguía "verde y fresca, sin cambios notables en sabor ni textura". Al día siguiente, había algo de oxidación, pero menor que la habitual. "No estaba perfecto (se oxidó), pero ralentizó el proceso lo suficiente como para notar una diferencia significativa", concluye. Así, su veredicto es un sólido 8 de 10.

Un alimento muy completo

Los aguacates, conocidos por su alto contenido nutricional y por aportar numerosas vitaminas y minerales esenciales, se han consolidado como una opción muy valorada en las dietas saludables. Gracias a su ausencia de azúcares y su riqueza en grasas monoinsaturadas beneficiosas para el corazón, esta fruta se ha ganado un lugar destacado entre quienes buscan mejorar su alimentación.

Basta con consumir medio aguacate para obtener una dosis importante de nutrientes, lo que lo convierte en una manera práctica y eficaz de enriquecer cualquier plan alimenticio. Por ello, a pesar de su complejidad para conservarlo, merece la pena probar todos los trucos posibles para hacerlo, de forma que se pueda consumir aguacate con frecuencia.