No le tocaba ir a trabajar, fue y se llevó una propina de 4.500 euros: "Algo dentro de mí me dijo que fuera al restaurante"

Un grupo de camareros de un restaurante, conocido como The Nest Bar & Grill, se llevó todo un regalo de Navidad después de que unos clientes les dejasen de propina unos 4.500 euros. Todo ocurrió durante las fiestas, cuando un grupo de 50 comensales se reunieron en el restaurante para tener una comida de negocios.

"Estoy en shock, emocionada, no estoy tratando de llorar ahora mismo, pero estoy muy agradecida porque tengo niños en casa y los tiempos han sido difíciles", destacó Laura Larson, que afirmó que el acto de generosidad lo realizó Joe Giamanco, quien se dedica a apoyar a los trabajadores de hostelería por todo el país. "Algo dentro de mí me dijo que fuera al restaurante", agregó.

"Trabajé en Denny' s cuando estaba en la universidad. Era un pésimo camarero. Nunca lo habría logrado. Nunca me habría ganado la vida con eso, pero agradezco haber pasado ese tiempo. Lo duro que era el trabajo, eso siempre lo recuerdo", afirmó el propio Gianmarco —quien trabaja como abogado— que explicó que esta ha sido su mayor participación hasta el momento.

Un acto de generosidad que ya se ha convertido en tradición

Para reunir el dinero, según contó, reunió a un pequeño grupo de amigos. Y cada uno de ellos se comprometió a dejar una propina de 100 dólares, además de poner la correspondiente parte de su comida. Desde aquel momento, ha ido repitiendo la tradición año tras año.

"La cara del camarero o la camarera al recibir ese dinero no tiene precio. De verdad que sí. Es una sensación muy agradable para todos, sobre todo con todo lo que está pasando en el mundo ahora", señaló por su parte Barbara Parker.

"Es momento de retribuir a la gente. Mucha gente está pasando apuros ahora mismo. Estamos aquí para ayudar a nuestro prójimo. Siempre quiero ser un buen vecino", señaló Otis Gatlin a abc de Chicago.

Los restaurantes son elegidos al azar, según explican los precursores de la iniciativa, quienes afirman que el verdadero objetivo detrás de ella es, además de ayudar a los trabajadores, conocer sus historias, pues piensan que se trata de un colectivo vulnerable que a menudo se encuentran infravalorados. El dinero lo repartieron entre al menos cinco compañeros.