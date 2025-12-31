Un camarero pregunta qué pasa con las horas extra: lo que el dueño del bar se atreve a dejar por escrito es FLI-PAN-TE

Con las vacaciones de Navidad llegan los contratos temporales, que sirven para que muchos jóvenes o muchas personas que están desempleadas trabajen durante un periodo concreto.

El período de Navidad suele abarcar, en ocasiones, de finales de noviembre a después de reyes y el empleo suele subir, en parte, por la hostelería y los supermercados y grandes superficies, que necesitan gente debido a la alta demanda de consumo.

En lo que a hostelería se refiere, el experto Jesús Soriano, persona que hay detrás de la cuenta Soy Camarero, ha publicado una conversación de WhatsApp entre un camarero y un hostelero que ha levantado ampollas por las condiciones laborales.

Como se puede ver en la conversación, todo salta por los aires cuando el aspirante a empleado quiere saber a cuánto se cobran las horas extra porque, echando cálculos, le salen 72 horas semanales, muy por encima de las 24 del contrato que le ofrecen.

"No has entendido entonces. Nada déjalo. Yo pago lo que digo", señala el hostelero, que dice justo después: "Que no pago extras". Prosigue la conversación con un mensaje del empleado que dice que con un contrato de 24 horas eso no cuadra y que, básicamente, está "estafando a los trabajadores".

Una publicación viral

La captura de pantalla con la conversación se ha ido de madre en X y supera los 7.000 'me gusta' en pocas horas. Además, tiene cientos de comentarios que critican la labor del empresario. Muchos han recordado la manida frase que muchos repiten ahora de "los jóvenes no quieren trabajar".

Aquí algunos de los comentarios:

¡Qué pongas ganas de trabajar! ¡Así no hay quien se compré un octavo chalet en la costa del sol!

No sé si es estafa o no, pero en los hoteles tampoco pagan horas extras en dinero, te dicen que dan "días libres" lo cual no interesa porque la mayoría de la gente (excepto el pelota hereda empresas de turno) trabaja por dinero, obviamente.

"Los que pagan el café con tarjeta me arruinan".

Desde que fui camarero y tragué mucha mierda, he dejado de ir a sitios donde a los trabajadores les pasen este tipos de cosas, ahora solo puedo ir a beber cerveza al supermercado de debajo de mi casa.

Y una vez más, la inspección de trabajo brilla por su ausencia.

Qué dice el convenio

Según la web especializada Qmarero, la ley española establece que las horas extra se pagan más que las normales pero cada región tiene su propio convenio. Las primeras horas extra suelen tener un recargo del 50% sobre el salario base.

¿Y hay un tope? Sí, existe un límite legal. En hostelería, como en otros sectores, no se pueden hacer más de 80 horas extra al año. "Esta regla busca proteger la salud de los trabajadores y fomentar la contratación. Hay excepciones para emergencias o picos de trabajo, pero deben justificarse", dice el citado medio.