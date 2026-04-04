"No teníamos ni idea de que existiera": Un propietario encuentra un televisor en el techo de su propia casa 17 años después de comprarla

El alquiler o compra de una vivienda no es una decisión que suela tomar a la ligera. Por lo general, los compradores visitan en más de una ocasión el inmueble para examinar a detalle el espacio, los muebles y los electrodomésticos, en caso de que la venta sea amueblada.

Teniendo en cuenta dicho panorama, parece imposible que la presencia de un televisor pase desapercibida para el nuevo propietario de una casa, quien, previo a la compra, hizo varias visitas a la misma.

Un artículo recientemente publicado por el medio alemán GameStar Tech expone el caso de un propietario que, después de más de 15 años residiendo en casa, se dio cuenta de que la edificación contaba con un televisor en el exterior de la misma.

Un sorprendente enredo de cables

Con la intención de desmañar unos cables, el dueño mandó a revisar el cableado de la pared en su porche. Fue en ese momento cuando el electricista, quien estaba ayudando a realizar dicha labor, detectó un cable que, curiosamente, salía al exterior, donde finalmente halló un televisor en una trampilla del techo.

El titular del inmueble compartió lo sucedido a través de la red social Reddit: “Mi televisor no solo estaba montado demasiado alto, sino que había estado escondido en el techo durante 17 años y no teníamos ni idea de que existía”, publicó. La entrada cuenta con más de 7300 votos, expresando entusiasmo y diversión.

Sin manual de instrucciones ni certificado de instalación, el propietario decidió ser recursivo y, dado que el nombre del fabricante era visible, decidió ponerse en contacto con este mismo.

Gracias al soporte recibido por el fabricante, el dueño logró no solamente arreglar el elevador, sino también reemplazar el televisor por una pantalla mucho más moderna. “El televisor original de 32 pulgadas era muy antiguo, y uno de 40 pulgadas no habría cabido en el elevador, así que compré un monitor de 37 pulgadas, la pantalla más grande que encontré que cupiera. Ahora es mi televisor de exterior”, puntualiza el hombre en Reddit.

Los comentarios en las plataformas digitales no se hicieron esperar. "¡Es increíble! Es maravilloso que el fabricante aún existiera y pudiera brindar soporte. El propietario original debió haber pagado una fortuna por este sistema”, sentencia un usuario.