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Por qué los restaurantes ya no tienen cartas larguísimas: la lección que comparte un veterano hostelero tras 35 años de experiencia en el sector
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Por qué los restaurantes ya no tienen cartas larguísimas: la lección que comparte un veterano hostelero tras 35 años de experiencia en el sector

Después de abrir más de 25 restaurantes, este empresario de la hostelería asegura que, si pudiera volver atrás, haría un cambio radical en sus menús: ofrecer menos platos y especializarse mucho más.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Tuit de @RealVicente con la carta de un restaurante de Madrid
Tuit de @RealVicente con la carta de un restaurante de Madrid@RealVicente

Hubo una época en la que muchos restaurantes presumían de tener cartas interminables. Decenas de hamburguesas, ensaladas, sándwiches, carnes, pescados, pastas y postres convivían en un mismo menú con la intención de satisfacer a todo tipo de clientes.

Sin embargo, esa tendencia parece estar cambiando.

Andrew Schnipper, empresario estadounidense con más de tres décadas de experiencia en el sector y cofundador de varias cadenas de restauración, asegura que una de las lecciones más importantes que ha aprendido tras abrir más de 25 establecimientos es precisamente que intentar agradar a todo el mundo no siempre es la mejor estrategia.

En una entrevista recogida por Business Insider, Schnipper reconoce que, si pudiera volver atrás, simplificaría mucho antes las cartas de sus restaurantes.

Menos platos, más especialización

Cuando él y su hermano abrieron el restaurante Schnipper's en 2009, apostaron por una oferta muy amplia. Aunque las hamburguesas eran el producto principal, también servían ensaladas, sándwiches y otros platos de comida informal.

La lógica parecía evidente. "Pensábamos que la variedad era importante", explica. Incluso ellos mismos se preguntaban cuántas hamburguesas podía comer una persona cada semana sin cansarse.

Con el paso de los años, sin embargo, su visión cambió.

Según sostiene, los consumidores actuales buscan cada vez más establecimientos especializados, lugares que destaquen por hacer unas pocas cosas realmente bien en lugar de ofrecer una larga lista de opciones.

La paradoja de las cartas extensas

La conclusión a la que ha llegado después de décadas en la hostelería es que una carta enorme no siempre transmite más calidad o más posibilidades de elección.

En muchos casos sucede justo lo contrario. Cuando un restaurante concentra sus esfuerzos en unos pocos platos puede perfeccionar recetas, optimizar procesos, controlar mejor la calidad y ofrecer una experiencia más consistente al cliente.

Esa filosofía es precisamente la que aplicó en uno de sus proyectos más recientes, Hamburger America.

El modelo que cada vez gana más terreno

En ese establecimiento la oferta es mucho más reducida que en sus negocios anteriores. "Hay un par de hamburguesas, un par de sándwiches y poco más", resume.

Lejos de verlo como una limitación, Schnipper considera que esa especialización es una de las claves del éxito. "Estamos muy centrados en eso y, como resultado, hacemos esas cosas muy bien", afirma.

Su reflexión coincide con una tendencia cada vez más visible en muchas ciudades: restaurantes que apuestan por una identidad muy definida y por cartas más cortas, donde el objetivo no es ofrecer de todo, sino destacar en algo concreto.

Una filosofía que, según este veterano hostelero, no solo simplifica la gestión del negocio, sino que también responde mejor a lo que buscan muchos clientes hoy en día.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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