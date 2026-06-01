Un matemático de Alicante lo confirma: el calentamiento hace 39 veces más probable el clima que alimenta los incendios de España y Portugal

Un brigadista ante uno de los incendios que afectó a la provincia de Zamora en el verano de 2025

Según los datos del Gobierno, en el año 2025 se registraron en España 354.793 hectáreas quemadas, más del triple de la media de la última década, en un total de 8.189 incendios contabilizados.

En total, en 2025 hubo 63 grandes incendios forestales, que representaron el 86% de la superficie calcinada y que afectaron principalmente a las regiones de Castilla y León, Galicia y Extremadura.

La mitad de esos grandes incendios estuvieron comprendidos en el rango de afección entre 1.000 y 5.000 hectáreas, produciéndose nueve que calcinaron más de 10.000 hectáreas y cinco de más de 20.000, en lo que son denominados como mega incendios.

Esas cifras han llevado al Comité Estatal de Coordinación y Dirección (Cecod) del Plan Estatal de Incendios Forestales a adelantar, por segundo año consecutivo, al 1 de junio la campaña contraincendios de 2026.

Tal y como recoge Europa Press, el Ejecutivo ha justificado esa decisión explicando que durante el pasado verano el escenario estuvo marcado por un incremento de los incendios y una mayor complejidad. A ello se unen la existencia de una previsión de temperaturas extremas y episodios de calor prolongados para las próximas semanas, así como el elevado nivel de humedad del combustible de la masa forestal.

Desde el Gobierno han destacado que se ha optado por adelantar a este lunes la campaña contraincendios 2026 para ofrecer una "respuesta coordinada" frente a una amenaza "cada vez más desafiante" en un contexto de cambio climático.

"Si seguimos calentando el planeta, los incendios a gran escala seguirán aumentando"

En ese sentido, David García, matemático aplicado de la Universidad de Alicante, participó el pasado mes de septiembre en un estudio de la red World Weather Attribution en el que se llegó a la conclusión de que el cambio climático multiplicó por 39 la probabilidad de que se produjeran las condiciones meteorológicas extremas que avivaron los incendios en Portugal y España del verano 2025.

En declaraciones recogidas por el medio de comunicación británico The Guardian, el experto ha asegurado que "si seguimos calentando el planeta, los incendios a gran escala seguirán aumentando". Por lo tanto, si el cambio climático sigue su curso, es previsible que los incendios, al igual que el calor, sean cada vez más extremos.