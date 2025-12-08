Un electricista hace las cuentas de lo que cuesta mantener su negocio y revela la cifra exacta que debe ingresar para empezar a ganar algo: "Tengo que facturar mínimo 5.000 euros al mes"

En el último programa de Sector Oficio, un pódcast dedicado a charlas en profundidad sobre temáticas como la electricidad, fontanería, carpintería o albañilería. Rodrigo Martín, electricista, se refiere al complejo panorama que atraviesa su industria.

Martín cuenta que se introdujo al mundo de la electricidad desde muy temprana edad gracias a su padre, Víctor, electricista de profesión, quien desde pequeño llevaba a Rodrigo a poner enchufes y de esa manera poco a poco se fue familiarizando en dicho campo.

Tras trabajar un tiempo como autónomo y luego por cuenta ajena, en el 2023, según data Instagram, Rodrigo decidió abrir su propio negocio. Se trata de Somos Cable, una empresa de electricidad, en la cual trabajan padre e hijo junto a Nico, amigo de Rodrigo.

Los retos financieros del negocio y la ayuda de las redes sociales

Rodrigo manifiesta en el pódcast el aprieto que significa mantener el negocio a flote y conseguir un margen de rentabilidad. "Con sueldos, comidas y tal se me van 3.000 euros al mes mínimo. Si quiero ganarle dinero, tendría que facturar 5.000 euros al mes".

Martín comenta en el pódcast que se ha visto mucho más involucrado en su negocio desde que se creó la “Mafia del Amperio”, un grupo de cinco jóvenes electricistas provenientes de diferentes partes España, que han unido fuerzas en redes sociales.

De hecho, en el Foro de las Empresas Instaladoras de Rebuild, profundiza al respecto, “nos ayudamos, nos apoyamos, buscamos marcas, hacemos piña. Al final, cada uno tiene su camino, pero juntos nos motivamos y aprendemos”.

Además de ser empresario y electricista, Rodrigo es creador de contenido. Desde el 2023 ha tenido cuentas en Instagram y TikTok de su empresa, pero no fue hasta mediados del 2024 cuando comenzó a publicar contenido con mayor frecuencia.

Sus videos registran el día a día de su negocio, como también consejos y conocimientos sobre la industria de la electricidad, explicados de manera simple para quienes no sean parte de la industria entiendan todo con facilidad. En Instagram, la cuenta de Somos Cable cuenta con 23.000 seguidores, mientras que en TikTok suma cerca de 8.000, con más de 76.000 ‘me gusta’.

“Ver un vídeo de un compañero me inspiró. Ya tenía la cuenta de la empresa y empecé a subir contenido. Te das cuenta de que puedes enseñar tu trabajo de forma útil y divertida”, expresa el propio Rodrigo en dicho foro.

Finalmente, Martín se refiere a los retos que implica el proceso de elaboración a la hora de crear contenido, sin duda alguna no es una labor fácil, pero es muy gratificante: “Un vídeo puede llevarte horas y tener 6000 visitas. Pero luego otro se viraliza y te ve un millón. Hay que insistir”.