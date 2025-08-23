No tires el plástico de burbujas de los paquetes: es un tesoro en manos de los que conocen estos trucos

Es irresistible y lo hemos hecho todos. Llega un paquete envuelto en papel de burbujas y es prácticamente imposible refrenar el impulso de comenzar a explotar las burbujas. Sin embargo, un medio ha mostrado nuevos usos para aprovechar este plástico y que no acabe en la basura tras haber descargado nuestro estrés en él.

Este plástico, además de proteger los paquetes frágiles, puede tener numerosos usos que quizás no se nos habían pasado por la cabeza. El medio alemán Café Mellebonne ha señalado algunos de estos trucos, y el primero quizás te sorprenda por su originalidad, aunque puede venir bien.

El medio ha asegurado que puede ser "una forma sorprendentemente eficaz y económica de proteger tu hogar". Para ello, según han señalado, solo es necesario colocarlo debajo del felpudo de la puerta principal. Así, al pisarlo las burbujas estallarán y actuarán como una alarma muy particular. Eso sí, si se esperan invitados puede que se lleven un susto.

También es útil para otros usos del día a día como proteger la ropa o accesorios, sobre todo de aquellos que tienden a perder la forma, como algunos tipos de zapatos o bolsos: al guardarlos con un poco de plástico de burbujas en su interior se evita que se deformen.

Además, en invierno puede servir como una capa extra de aislamiento en ventanas o puertas, ya que contribuyen así a mantener el calor del interior y evitan que entre el frío. Esto es especialmente útil en invernaderos para proteger las plantas.