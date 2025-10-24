Pensaban que era una pequeña capilla perdida y acaban rescatando del olvido todo un monumento de siglos de antigüedad

La iglesia de Notre Dame l'Assomption, situada en Trélissac, en Dordoña (Francia), se encontraba escondida entre la vegetación del bosque, hasta que la ciudad decidió tomar medidas y comenzar su rescate y restauración a través de un programa de rehabilitación.

Construida en el siglo XV y abandonada en el siglo XIX, se pensaba—hasta ahora— que el lugar se trataba de una pequeña capilla. Sin embargo, con el paso del tiempo, los expertos y responsables del Patrimonio, se percataron de que realmente se trataba de una iglesia bastante importante.

"Pensábamos que era una pequeña capilla, un poco perdida, un poco aislada, pero en realidad estamos ante una verdadera iglesia", señala Patrick Palem, delegado departamental de la Fundación del Patrimonio, al diario local france3, donde ha explicado que la construcción se levantó originalmente sobre los restos de una iglesia anterior.

Y es que, tras su abandono, el templo religioso comenzó a desmoronarse, perdiendo su campanario (que se derrumbó) de 14,5 metros de altura, así como su función parroquial. Por ello, el objetivo urgente del proyecto es asegurar el edificio en cuatro fases de trabajo, que comenzaron el pasado mes de septiembre, para limpiar la vegetación, instalar una cubierta provisional y evitar el deterioro de la piedra.

Aunque entre los planes no se encuentra la restauración de los servicios religiosos, la intención de la administración francesa es convertir el lugar en un "espacio cultural, un lugar para visitas, exposiciones y conciertos". Tan solo en las tres próximas fases se han destinado cerca de un millón de euros.