Pérez-Reverte no se muerde la lengua a la hora de opinar sobre el incendio en la mezquita de Córdoba

Podría haber sido peor, pero el incendio que se originó este viernes por la noche en la impresionante mezquita-catedral de Córdoba ha supuesto un duro golpe a nuestro rico patrimonio artístico e histórico. Horas después de que se diera la voz de alarma por el humo que podía verse salir desde el monumento, el deán de la Catedral, Joaquín Alberto Nieva, ha hecho un balance de los daños sufridos: una capilla colapsada, en la que se ha derrumbado el techo, y otras dos afectadas. En total, unos 25 metros cuadrados de una superficie total de 23.000.

La capilla colapsada es la denominada de la Anunciación, aunque el incendio se originó en la número 37, que es donde están almacenados útiles de limpieza, como las barredoras eléctricas. Aunque aún no está confirmado, parece ser que el fuego se originó en una de ellas.

Este sábado, los visitantes han podido visitar con normalidad la Mezquita-Catedral, excepto la zona afectada por el fuego, que se encuentra acotada.

El Ministerio de Cultura ha activado ya el Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias en Patrimonio Cultural "para garantizar la protección, conservación y recuperación de este bien único, símbolo de la historia y la identidad cultural de España", según ha destacado el departamento este sábado.

Para el alcalde de Córdoba, José María Bellido, la actuación de los bomberos en el incendio "fue francamente impresionante, jugándose la vida" y, gracias a ese trabajo, "la Mezquita es realidad" y los daños no han sido mayores. Este incendio es el tercero que sufre en su milenaria historia la Mezquita-Catedral, en la que solo se han registrado dos anteriores de los que se tenga constancia: el primero en 1910, hace 115 años, y el segundo en 2001.

Además de lamentar la pérdida de patrimonio histórico, algunas formaciones políticos han criticado que algunos usuarios de redes sociales celebraran el incendio que se había originado en el monumento, por su origen musulmán. En este sentido, el diputado y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha censurado que la ultraderecha celebrase este viernes el incnedio en un alarde de "racismo e islamofobia" y lo ha interpretado como un muestra de que no entienden a la sociedad andaluza.

"La ultraderecha no entiende ni respeta a la sociedad andaluza, que se reconoce en su pasado andalusí y musulmán, y que en el presente quiere una sociedad plural", ha incidido Valero.

En la misma línea se ha expresado el célebre escritor, Arturo Pérez- Reverte, al conocer la noticia del incendio. "Que haya cretinos que, en las redes sociales, se alegren del incendio de la mezquita de Córdoba, demuestra hasta qué punto nos han envenenado de estupidez y mala sangre en este país cada vez más analfabeto", ha dicho.