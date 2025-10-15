Piden no dejarse engañar por la hermosa especie invasora que se descontrola en un lugar donde los viajeros acuden en masa

Una planta bonita que amenaza a los jardines. Las autoridades de Australia han alertado a los residentes con jardines que no se dejen engañar por "los hermosos gladiolos rosados" que actualmente florecen en propiedades y reservas al borde de las carreteras en la región agrícola del norte de ese país. Se trata de una especie invasora y peligrosa.

Uno de los afectados, en declaraciones recogidas por el medio Yahoo News!, asegura que la planta se extienden tanto que "son difíciles de controlar". "He estado luchando contra estos gladiolos en mi finca cerca de Perth durante años", explica. Además, agrega que a pesar de que ha intentado librarse de la especie de muchas formas, como "quitar el bulbo de la planta", mantiene "un tallo subterráneo hinchado que almacena energía y nutrientes".

Tal y como reza la publicación, muchos jardineros se han mostrado "tristes" porque la planta se ha apoderado de sus jardines. Sin embargo, "viajeros de todo el país y del mundo" han acudido en masa al estado en los últimos meses para echar un vistazo a los miles de plantas nativas que florecen cada año.

Según los datos difundidos, los gladiolos rosados fueron plantados deliberadamente en el arbusto de Australia Occidental en la década de 1980 por la Sociedad de Aclimatación de Australia Occidental. Imogen Ebsworth, en el Consejo de Especies Invasoras, asegura, en conversación con el digital, que la planta ornamental de rápido crecimiento supera a las flores silvestres nativas y amenaza la biodiversidad mundial. "Es un claro recordatorio de cómo las buenas intenciones pueden salir espectacularmente mal", comenta. De este modo, la planta se ha convertido en una gran amenaza para los valores de conservación de los bosques australianos.