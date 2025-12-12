Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Las 7 carreteras más impresionantes de España
Un coche circulando por una carretera sinuosa en el Cabo de Formentor, Sierra de Tramontana (Mallorca).

Las 7 carreteras más impresionantes de España

España no solo atrae por sus ciudades y playas: sus carreteras son a menudo la mejor excusa para detener el coche, buscar un mirador y quedarse sin palabras. Estas son algunas de las vías que no te puedes perder si te gusta conducir.

alt="alt="La carretera tinerfeña que asciende desde La Orotava al Teide""
TF-21: Ascenso desde La Orotava al Teide (Tenerife)La TF-21 se eleva desde el casco histórico de La Orotava hasta las Cañadas del Teide a través de uno de los ascensos más imponentes del archipiélago. Una ruta clásica marcada por pinares profundos, mar de nubes y, finalmente, un escenario volcánico que parece sacado de otro planeta.Getty Images
alt="alt="Vista aérea de la carretera MA-2141 de Sa Calobra""
  MA-2141: El descenso a Sa Calobra (Mallorca)Pocas carreteras en España generan tanta expectación como la MA-2141. Su sinuoso descenso en forma de serpiente hacia la cala más emblemática de Mallorca es célebre por sus curvas, especialmente el célebre Nus de Sa Corbata, donde la vía se enrosca literalmente sobre sí misma.Getty Images
alt="alt="La carretera que recorre la Costa da Morte a la altura de Ézaro""
  AG-55: Ruta por la Costa da Morte (Galicia)La AG-55 conecta el interior coruñés con una de las franjas costeras más salvajes de España. Acantilados indomables, faros legendarios y playas azotadas por el Atlántico acompañan un recorrido donde el océano domina el horizonte.Getty Images
alt="alt="Una vista de la carretera que sube a los emblemáticos Lagos de Covadonga, concretamente la que pasa por el Lago Enol""
  AS-262: Subida a los Lagos de Covadonga (Asturias)Tras ascender desde Cangas de Onís, la carretera se adentra en el Parque Nacional de los Picos de Europa con un trazado empinado y vistas de auténtica postal. Lagos, praderas y picos calizos convierten este recorrido en uno de los más emblemáticos del norte del país.Getty Images
alt="alt="El tramo de la carretera canaria que va desde Maspalomas hasta Fataga""
  GC-60: De Maspalomas hasta Fataga (Gran Canaria)En apenas unos kilómetros, la GC-60 pasa del ambiente desértico de las dunas de Maspalomas a un paisaje de barrancos profundos, palmerales y pueblos de interior. El tramo hacia Fataga destaca por su trazado serpenteante y miradores naturales que muestran la abrupta geografía de Gran Canaria.Getty Images
alt="alt="La carretera que atraviesa el corazón del Valle del Jerte, Extremadura""
  N-110: El corazón del Valle del Jerte (Extremadura)La N-110 discurre por uno de los valles más queridos de Extremadura, famoso por la floración de sus cerezos. Aunque la primavera es el momento estrella, esta carretera regala belleza durante todo el año con sus gargantas, bosques caducifolios y pueblos tranquilos que combinan naturaleza y cultura.Getty Images
alt="alt="La carretera C-32 completamente vacía""
  C-32: Los Camins de Ronda (Cataluña)Siguiendo en paralelo a la Costa Brava, la C-32 conecta algunas de las entradas a los Camins de Ronda, los senderos y acantilados que bordean uno de los litorales más espectaculares de España. Desde sus distintos accesos es posible contemplar calas escondidas, aguas turquesas y la geografía abrupta que define esta costa.Getty Images
