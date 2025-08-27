La DGT lanza un aviso sobre lo que significa su nueva señal de tráfico: si la incumples, te multarán

Una señal que indica la presencia de un radar fotográfico en la carretera, en Saint-Manvieu-Norrey, Normandía, Francia.

El 1 de julio de este año entraron en vigor las nuevas señales de la Dirección General de Tráfico. Entre ellas, se encuentra la S991f que advierte a los vehículos sobre la existencia de un dispositivo de control de distancia mínima entre los conductores y sus coches. "Se podrán añadir subcarteles superiores o inferiores con información adicional", aseguraba la institución a través de sus redes sociales.

La nueva señalización entrará en las autopistas y autovías e incluirán sistemas tecnológicos de verificación de espacios y que regirá una seguridad obligatoria para los conductores. Así, se evitarán los accidentes más frecuentes en este tipo de carreteras al, habitualmente, incumplirse el espacio entre los vehículos.

La señal será fácilmente distinguible al contar con el pictograma común que representa la distancia mínima y también contará con un nuevo diseño para advertir de la detección electrónica del incumplimiento de la norma. El objetivo es la comprensión fácil y directa de los conductores.

Esta señalización se añade al nuevo catálogo de la DGT expuesto desde el 1 de julio que trata de combinar las necesidades de prevención de accidentes y las nuevas tecnologías de las que dispone el organismo para llevarlas a cabo. Además, en caso de no cumplirlas podrá incurrir en multa.