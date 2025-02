Pon una botella de agua sobre la repisa de la ventana y uno de los grandes problemas del hogar se esfumará

¿Que te preocupa la cantidad de polvo que se acumula en los marcos de las ventanas y no sabes cómo quitarlo? En Dinamarca han dado con la clave, o al menos con un buen método para evitarlo que no exija limpiar y limpiar sin parar con productos carísimos. Y no hace falta más que tan solo una botella de agua.

Esto es lo que proponen en Nyheder. Coge una botella de agua vacía, córtala por la mitad con un cuchillo, corta un lado de manera que te queden tres y consigue una tira de plástico flexible. Entonces, dobla la botella de manera que formes una especie de cuerno puntiagudo en forma de cono y asegúralo con cinta.

Una vez logres todo esto, busca un calcetín que no vayas a usar más y mete la botella de plástico resultante dentro del calcetín, pero dejando el borde afilado hacia afuera. Ahora prueba a limpiar los marcos de las ventanas. ¡Sorpresa! ¿Se va el polvo?

Lo mejor es que también se puede probar sin necesidad de cortar la botella. Coge una botella de agua vacía, introdúcela en un calcetín y llena la botella de agua con un chorrito de jabón o vinagre. Cuando vayas a limpiar, aprieta ligeramente la botella y el calcetín humedecido atrapará todo el polvo. No se pierde nada por probar.