Luz verde y fecha para el túnel subterráneo más largo del mundo de 64 kilómetros que se encontrará a dos pasos de España

Varias personas en los trabajos de construcción del futuro Túnel de Base del Brennero (TBB) en una imagen de archivo.

Hay un país a dos pasos de España que está poniendo en marcha el túnel subterráneo más largo del mundo, de un total de 64 kilómetros. Se trata del futuro Túnel de Base del Brennero (TBB), en los Alpes tiroleses.

Un trayecto clave para poner en marcha la red escandinavo-mediterráneo. El objetivo es el de poder transportar mercancías pesadas de la carretera en una ruta que va a ser mucha más rápida y sostenible y que, entre sus planes, podría estar activada a partir de 2032.

Las obras se iniciaron en el año 2006 y, en total el túnel ferroviario tendrá un recorrido de 64 kilómetros, siendo la red subterránea más larga de todo el mundo. Un hito sin precedentes.

Con esta conexión, se podrá unir de una forma muy sencilla Innsbruck, la capital del Tirol austriaco, con la localidad de Fortezza, en Italia. Algo que impulsará el proyecto de creación del corredor escandinavo-mediterráneo.

Esta red transeuropea, según informe Cosediscienza, garantizará la movilidad sostenible en toda la zona, y puede ser una opción para que también viajen ciudadanos, mejorando el eje ferroviario que une Helsinki (Finlandia) y Palermo (Italia).

Mucho más que una nueva red de transporte

El pasado 18 de septiembre, fueron los jefes de Gobierno de Italia y Austria, Giorgia Meloni y Christian Stocker, los que inauguraron esta primera conexión subterránea. Visitaron las obras y destacaron la importancia de poner en marcha este medio.

"Es una jornada histórica para Italia y para Austria, pero también para toda Europa, porque este túnel representa una articulación central y una de las piezas fundamentales para el futuro corredor europeo escandinavo-mediterráneo", aseguró, entonces, Meloni.

Y no le falta razón, ya que la Comisión Europea clasificó las obras como un proyecto de prioridad 1 en el marco de las Redes Europeas de Transporte. Su funcionamiento causará "una revolución" total en el transporte para Italia y Austria.