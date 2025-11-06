Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Primero se ríen cuando el guía cae al agua y luego empieza el terror cuando emerge la pitón de 6 metros
La situación se vuelve aún más peligrosa cuando el reptil comienza a enroscar su cuerpo alrededor del torso y del cuello del guía, intentando estrangularlo.

Daniel Cáceres Garriga
Momento en el que la pitón atrapa al guía
Un guía turístico indonesio vivió una experiencia aterradora tras ser atacado por una pitón de seis metros que lo arrastró bajo el agua y casi lo asfixia. El incidente, ocurrido en la isla de Borneo, fue grabado por uno de los miembros del grupo y difundido por el Daily Mail.

El protagonista, identificado como Heru, es un experimentado cazador de serpientes que formaba parte de una expedición fluvial. Mientras navegaban por el río, el guía divisó a una enorme pitón descansando junto a la orilla. Sin dudarlo, introdujo la mano en el agua para sujetarla cerca de la cabeza, pero el animal reaccionó con una fuerza descomunal.

En el vídeo, se ve cómo la serpiente tira violentamente de Heru y lo arrastra al río, sumergiéndolo completamente. Momentos después, el hombre reaparece en la superficie luchando por liberarse, mientras intenta mantener a raya la cabeza de la pitón para evitar una mordedura.

La situación se vuelve aún más peligrosa cuando el reptil comienza a enroscar su cuerpo alrededor del torso y del cuello del guía, intentando estrangularlo. Los compañeros de Heru, que en un primer momento se habían reído al verlo caer al agua, se lanzaron de inmediato en su ayuda.

Hicieron falta dos hombres para controlar al animal: uno sujetó la cabeza de la pitón y otro su cola. Tras varios segundos de esfuerzo, consiguieron liberar a Heru, que milagrosamente salió ileso.

“Esta era una de las pitones más grandes y fuertes que hemos encontrado. Fue liberada después. Nuestro principio es no dañar a los seres vivos”, explicó Mohamed Alisa, miembro del grupo y autor de las imágenes. “La fotografía tiene fines puramente científicos”.

Después de la tensa escena, el grupo capturó brevemente a la serpiente para observarla y fotografiarla antes de devolverla al río, ilesa.

Las pitones reticuladas, comunes en Borneo y el sudeste asiático, son las serpientes más largas del mundo, capaces de alcanzar hasta diez metros. Aunque no son venenosas, matan a sus presas envolviéndolas con su cuerpo y asfixiándolas. En ocasiones excepcionales, se han documentado ataques a humanos.

Heru, pese al susto, se reincorporó a su trabajo poco después. Su supervivencia se considera un auténtico milagro, dada la fuerza y el tamaño de la pitón que casi le arrebata la vida.

