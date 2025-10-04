Una pitón se zampa un ciervo entero y salta la sorpresa entre los científicos por lo que pasa después en su sistema digestivo

Una pitón birmana en Miami sorprendió a los investigadores cuando vomitó un ciervo que había tragado entero. Todo ocurrió el año pasado, en noviembre, cuando las temperaturas en el sur de Florida cayeron por debajo de los 10 grados Celsius, lo que afectó el proceso digestivo de la serpiente.

El equipo de científicos estaba observando a la pitón en la Reserva Natural Big Cypress, cuando notaron que su estómago estaba demasiado hinchado. Al principio pensaron que la serpiente había comido algo del tamaño de un ciervo. Sin embargo, después de varios días, el estómago de la serpiente seguía igual, sin mostrar signos de digestión.

Tras una noche fría, los investigadores encontraron el estómago de la pitón deshinchado y cerca de ella, un venado de cola blanca, parcialmente descongelado. Concluyeron que la serpiente había vomitado su comida, algo que nunca antes se había visto.

Las pitones birmanas son ectotérmicas, lo que significa que su temperatura corporal depende del ambiente. Cuando hace frío, sus procesos biológicos, como la digestión, se ralentizan. Si la comida se descompone más rápido de lo que la serpiente puede digerirla, puede provocar un crecimiento de bacterias, lo que lleva a la serpiente a vomitar.

Este comportamiento no es común, y aunque se había observado en condiciones de laboratorio, era la primera vez que se observaba en un entorno natural. Los investigadores explicaron que vomitar consume mucha energía para la serpiente, que ya estaba hambrienta. A pesar de eso, logró sobrevivir.

Para los científicos, esto también trae consecuencias sobre la población de ciervos en la región. Las pitones birmanas, una especie invasora en Florida, ya están afectando a los ciervos locales, cuya población ha ido en descenso en los últimos años.