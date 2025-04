Publican un anuncio de trabajo racista en el Boletín Oficial de la ciudad y la editorial reacciona rápidamente con el despido fulminante

Un anuncio de trabajo racista, publicado en el periódico local de la ciudad alemana de Sebnitz, ha conmocionado a sus habitantes. Se trataba de una candidatura de constructor para la empresa de Ronney W. El responsable ya no podrá publicar ningún anuncio en este diario regional.

Según publica el medio alemán Mdr, los responsables del editorial aún no saben cómo llego la denuncia al periódico. "El año pasado tuvimos tres solicitudes similares que siempre eliminábamos. No puedo explicar por qué esta ocasión ha sido diferente". La compañía asevera que los procesos internos "se revisarán y adaptarán de inmediato" para garantizar que un incidente de este tipo "no vuelva a ocurrir".

Además, de acuerdo a la información difundida, el periódico ha presentado una denuncia contra el contratista y "ha puesto fin a la relación comercial". "Siempre ha funcionado y nunca ha causado ningún problema".

En este sentido, el editor "describe la publicación del anuncio en el periódico como un grave error y se disculpa por ello". "Hay una estrecha coordinación con la policía y la administración de la ciudad para aclarar todo por completo".

