Confirmado: Baleares limitará a 6 copas diarias el alcohol en hoteles de Magaluf, Palma e Ibiza este verano

Habrá más presencia policial que nunca en la temporada veraniega en Baleares, con restricciones en el consumo de alcohol.

Seguro que con esta noticia muchos recordarán las famosas palabras del expresidente del Gobierno, José María Aznar, de que quién le iba a decir a él cuántas copas tomar. Pues igual, en este caso los turistas, que ven que les restringen a seis copas el consumo de alcohol en las Islas Baleares. No obstante, tiene sus matices.

El Govern balear mantiene y refuerza una de las medidas más polémicas contra el turismo de excesos: los hoteles con 'todo incuido' en zonas como la famosa Magaluf, Palma o Ibiza solo podrán servir un máximo de seis bebidas alcohólicas al día por cliente.

La norma ya estaba en vigor, pero se consolida para la temporada alta de 2026 con controles más estrictos y sanciones más elevadas. La medida afecta sobre todo a áreas de Mallorca (como Magaluf o Playa de Palma) y también a zonas de Ibiza. El objetivo es frenar el llamado turismo de borrachera tras años de quejas vecinales por ruido, suciedad, encarecimiento de la vivienda y comportamientos incívicos.

En paralelo, el consumo de alcohol en la vía pública puede acarrear multas que rondan los 3.000 euros (alrededor de 2.600 libras), según la normativa autonómica.

Cómo funciona el límite de las seis bebidas



El sistema es sencillo, pero cambia por completo la dinámica del 'todo incluido'. Los hoteles solo pueden ofrecer tres bebidas alcohólicas en el almuerzo y tres bebidas alcohólicas en la cena.

No se permite el consumo ilimitado fuera de esas franjas, ni la acumulación de bebidas. Es decir, no puedes guardar copas ni pedir más para consumir después. Además, los establecimientos deben llevar control del servicio, lo que implica mayor supervisión por parte de las autoridades.

Esta limitación forma parte del decreto autonómico aprobado inicialmente en 2020 y prorrogado después, que busca reducir los excesos en destinos turísticos especialmente tensionados.

Además, se refuerza la presencia policial en zonas de ocio, se sancionan comportamientos incívicos (ruido, vandalismo, peleas) y se vigila especialmente la venta de alcohol en tiendas y locales nocturnos.

Respuesta a las protestas y presión social en Baleares



La decisión no llega en un vacío. En los últimos años, Baleares ha vivido un aumento de la presión turística sin precedentes. Solo en 2024, más de 3.5 millones de turistas británicos visitaron las islas, según datos del sector.

Ese incremento ha provocado una reacción social cada vez más visible. Vecinos de Mallorca e Ibiza han salido a la calle para protestar por la masificación en playas y espacios públicos, el aumento del precio de la vivienda y los alquileres, y el impacto del turismo en la calidad de vida.

Qué debes tener en cuenta si viajas este verano a Baleares

Así que, si viajas a las Islas Baleares, no olvides que el 'todo incluido' no significa barra libre ilimitada. El consumo en la calle puede salir caro y las autoridades están aplicando controles más estrictos que en años anteriores.

No se trata de una prohibición total del alcohol, sino de una regulación más dura para evitar excesos. Baleares busca cambiar su imagen turística: menos fiesta descontrolada y más turismo sostenible.

Otras medidas en España contra el 'turismo alcohólico'

Para el turismo por carretera, la DGT y la documentación sectorial apuntan a una rebaja de la tasa máxima hacia 0,2 g/l en sangre, aunque la información de 2026 sigue indicando que la reforma aún está en fase de implantación y que el límite general vigente continúa siendo 0,5 g/l, con 0,3 g/l para noveles y profesionales. En la práctica, una sola bebida puede acercarte al límite, así que no conviene conducir si has bebido.

En cuanto a beber en espacios públicos, el botellón y beber en lugares públicos sin autorización está prohibido en muchas ciudades y zonas turísticas, con sanciones que varían según la ordenanza municipal. Además, en algunos contextos la embriaguez o beber en lugares sin licencia puede llegar a considerarse infracción grave o delito.