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Quiere vender sus maquetas por 100.000 euros, pero el ayuntamiento las valora en un euro
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Quiere vender sus maquetas por 100.000 euros, pero el ayuntamiento las valora en un euro

Esta es “la culminación de miles de horas de trabajo”.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una imagen de archivo de un tren de juguete en miniatura
La locomotora de un tren en miniatura.Getty Images

Para muchos, las maquetas son mucho más que un simple pasatiempo. Detrás de cada pequeño detalle hay horas de paciencia, dedicación y una pasión que a menudo se prolonga durante décadas. Eso es precisamente lo que ocurre con el museo de trenes en miniatura de Patrick Crolle, un jubilado francés que ha convertido toda una vida de trabajo en una colección que reproduce con minuciosidad paisajes, estaciones y escenas cotidianas.

Sin embargo, tras más de 26 años manteniendo abierto su museo en la localidad francesa de Châtillon-sur-Chalaronne, Patrick ha decidido dar un paso al lado y buscar un comprador para el conjunto. El problema es que la valoración que hace de su obra choca con la del ayuntamiento, que considera que el proyecto no tiene el valor económico que le atribuye su propietario y apuesta por una solución mucho más simbólica para garantizar su continuidad.

El hombre, de 79 años, asegura que esta es “la culminación de miles de horas de trabajo”, según declaró a Le Progrès. Por ese motivo, considera que los 100.000 euros que pide por el conjunto son una cantidad razonable e incluso inferior al esfuerzo y los años invertidos en el proyecto. Sin embargo, esa valoración está lejos de ser compartida por las autoridades locales, que consideran que el precio fijado no se ajusta al valor real de la colección.

“No vale 100.000 euros”

El museo francés, de unos 200 metros cuadrados, está compuesto por maquetas en miniatura que representan, entre otras cosas, kilómetros de vías férreas francesas, paisajes y escenas de los años 70. Todas ellas han sido diseñadas, creadas y mantenidas por el Patrick y su mujer, ambos apasionados del modelismo ferroviario. El espacio abrió en 2000 y, según el propio propietario, recibe algo más de 15.000 visitantes al año.

Según Patrick Mathias, el alcalde de Châtillon-sur-Chalaronne y vicepresidente de la comunidad de municipios de Dombes encargada del turismo, el conjunto “no vale 100.000 euros” y asegura que ninguna de las dos comunidades se hará cargo del museo del tren en miniatura. Como alternativa, el regidor considera que podría cederse por un euro simbólico a una asociación que garantice la continuidad del proyecto y su conservación.

Mientras tanto, Patrick reconoce que, pese a haber recibido algunas muestras de interés, todavía no ha encontrado ningún comprador dispuesto a hacerse cargo de la colección. Ante esta situación, asegura que no piensa esperar indefinidamente, dándose “dos años más” antes de tirar todo “a la basura”. Una posibilidad que lamenta profundamente, ya que considera que el proyecto podría seguir vivo si alguna entidad o particular apostara por conservar el trabajo de toda una vida.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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