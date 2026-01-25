Ni café después de las cuatro ni juegos en el móvil: una experta que lleva 15 años investigando el sueño explica por qué prefiere ser 'mala' en los crucigramas

Birgitte Rahbek Kornumn lleva 15 años investigando el sueño y tiene varios consejos para aquellos que no duermen como gustarían. Esta profesora de la Universidad de Copenhague investiga los trastornos del sueño, pero, además es la jefa de un grupo de investigación en el Departamento de Neurociencia que investiga la biología del sueño y, especialmente, la interacción entre el sistema inmunitario y el sueño. Estas son las rutinas que lleva a cabo en su día a día para dormir bien.

Hora fija para dormir y crucigrama

Tal y como ella misma explica en el diario danés Woman, a las 22.30 de la noche ya está en la cama. De hecho, dice que "nunca deben pasar las 23.00", porque necesita dormir mínimo ocho horas. Lo hace sin su móvil, que deja fuera de la habitación para "no estimular demasiado su cerebro antes de dormir".

"Lo que hice con el móvil en su lugar fue jugar al solitario o juegos pequeños similares. Luego sentí que calmaba mi mente y me resultaba más fácil dormirme", explica en sus declaraciones al medio de comunicación. "Lo que he comprendido con el tiempo es que incluso esos juegos están diseñados para mantenerte enganchado", admite.

Ahora, ha reemplazado su teléfono móvil por los crucigramas. "Soy demasiado buena en los sudokus. Pero soy bastante mala con los crucigramas, así que es perfecto. Me deja completamente vacía", reconoce.

Nada de café más tarde de las cinco

Para Rahbek Kornum, las horas previas a dormir son las más influyentes "si no bajas el ritmo". "Después de las 9 de la noche me siento en el sofá para hacer punto mientras veo una algún programa en la televisión que no afecte al cerebro. Por ejemplo, nunca veo las noticias de las 21.00". Además, "nunca bebo café después de las cinco. Normalmente ni siquiera después de las cuatro".

"Nuestro sueño se ve afectado por todo"

"El sueño se ve afectado por todo lo que haces durante el día, incluido lo que haces durante tus horas de vigilia", asegura la profesional. "Una rutina matutina no es algo que haya probado en mi propio cuerpo, pero he leído que debería ser bueno", reconoce, y pone algunas actividades de ejemplo

Practicar algún deporte como yoga.

Pasear el perro.

Saltar a la comba durante unos minutos.

Estas actividades, dice, son "muy buenas" para regular el ritmo circadiano, "así obtienes un ritmo más estable y duermes mejor por las noches". Pero ella confiesa que no las lleva a cabo ."Ojalá pudiera. Pero no puedo. He pensado hacerlo 400 veces, pero muy pocas veces he hecho saludo al sol por la mañana", reconoce.